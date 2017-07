330 43

COMUNICADO: Monitoreo de los medios: Consline AG revoluciona el reconocimiento de relevancia con inteligencia artificial

MUNICH, July 18, 2017 /PRNewswire/ --

- Monitoreo de los medios sociales: Consline AG revoluciona el reconocimiento de contido relevante automatizado con inteligencia artificial

Basándose en su tecnología, en desarrollo constante y metodología específica, la compañía alemana Consline AG ha llevado a cabo una revolución en el reconocimiento automatizado de los contenidos relevantes. Las bases son las técnicas de aprendizaje profundo de la inteligencia artificial (Naive Bayes, SVM, SGD), que, al igual que la mente humana, pueden mejorar su rendimiento al diferenciar el contenido destacado relevante e irrelevante gracias al aprendizaje a través de ejemplos.

Si buscas en Google conocerás el problema: Las consultas de búsquedas exigentes, que van más allá de resultados meteorológicos o de compras en innumerables resultados, tambien han de leerse y filtrarse según su relevancia. Del mismo modo, las soluciones de software de redes sociales más habituales recolectan resultados numerosos (llamadas "mentions"), que son irrelevantes o que no tienen nada que ver por completo con el tema. Esto deforma aún más el reconocimiento de sentimientos (en forma de identificación de una opinión positiva o negativa), que de todas formas no es muy fiable. La metodología de índice basada en palabras clave, norma y/o semántica utilizada por el software habitual de redes sociales no puede distinguir con fiabilidad entre resultados relevantes e irrelevantes.

El método IA desarrollado por Consline va más allá de las palabras clave y sopesa anteriores consultas de búsqueda o filtros. En su lugar, todas las publicaciones en redes sociales se procesan a través del software de IA y se evalúan el contenido completo, estructura del texto y toda la meta-información (fuente, autor, enlaces, tiempo, etc.). De esta forma, las contribuciones relevantes se identifican con una fiabilidad por encima del 95%. Mientras las publicaciones irrelevantes restantes son corregidas manualmente, el sistema aprende de forma constante y mejora los resultados aún más. De esta forma, Consline suministra unicamente resultados relevantes a sus clientes, quienes dependen de la fiabilidad más elevada posible, como por ejemplo, en el campo del monitoreo de productos, incluso con la detección de eventos poco frecuentes.

La inteligencia artificial utilizada por Consline es similar al reconocimiento sistemático de patrones en la conducción autónoma, en el cual las imágenes de los sensores se evalúan dentro de su contexto (por ejemplo, distribución de la luz/oscuridad, líneas, formas, colores, etc.) y se identifican por medio de comparación con las imágenes aprendidas.

Consline AG (http://www.consline.com) es pionera en el sector de monitoreo completo y preciso de las opiniones de clientes e información de la compañía. Desde el año 1999, Consline ha apoyado a las compañías en la mejora de sus productos, servicios y campañas, además del monitoreo de productos conforme a las normativas vigentes. El CIMS (Consline Intelligence Management System) desarrollad por Consline se basa en una combinación única de tecnología web de última generación, empleados cualificados y conocimiento industrial internacional.

Contacto: Dorothea Bräuer Consline AG Leonrodstr. 68 80636 München Alemania Teléfono: +49-89-3063650 E-mail: contact@consline.com Internet: http://www.consline.com

