COMUNICADO: Montenegro hospeda el Global Citizen Forum

LONDRES, July 18, 2017 /PRNewswire/ --

El foro hace frente al tema más acuciante de la actualidad - la ciudadanía en la 'era de la incertidumbre'

El cuarto Global Citizen Forum [https://www.globalcitizenforum.org ] se va a celebrar en Sveti Stefan, Montenegro, los días 19 y 20 de octubre de 2017 bajo el patrocinio del Primer Ministro de Montenegro, el Honorable Dusko Markovic [https://en.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ko_Markovi%C4%87 ]. El evento se va a construir con el progreso de foros anteriores, que incluyeron a los ponentes Kofi Annan, antiguo Secretario General de las Naciones Unidas, José Manuel Barroso, antiguo presidente de la Comisión Europea; Irina Bokova, directora-general de la Unesco; el Honorable Gaston A. Browne, Primer Ministro de Antigua y Barbuda; y el músico ganador de un Premio Grammy, Wyclef Jean.

El tema de este año, Global Citizenship - Opportunities in the Age of Uncertainty, reunirá a ciudadanos globales, líderes mundiales, responsables de estado, miembros de las familias reales, filántropos, celebridades y líderes destacados, para explorar los riesgos y oportunidades presentes en el actual estado de los asuntos de nuestro mundo.

"El mundo está siendo testigo de una incertidumbre política y económica sin precedentes. La tecnología, los nuevos medios de comunicación y el avance de las expectativas están remodelando las vidas de las personas. Las sociedades y comunidades se están organizando y dirigiéndose entre ellas de formas completamente nuevas. Las políticas tradicionales y las viejas alianzas se están viendo gravemente amenazadas. Las identidades personales son más fluidas que nunca", afirmó Armand Arton, fundador del Global Citizen Forum. "En el foro de este año, vamos a hacer más que reflejar esta nueva alteración. Exploraremos las iniciativas, pasos prácticos, liderazgo y grandes decisiones que son necesarias para que la humanidad florezca en la Era de la Incertidumbre".

El foro se celebrará en el resort único Aman Sveti Stefan, una histórica isla fortificada del Siglo XV que ahora sirve como marco exclusivo del Mar Adriático.

El evento marca además la finalización del Global Citizen Quest [https://www.armandarton.com ], el viaje de un año de duración de Arton dedicado a la exploración de lo que significa ser un ciudadano global. "Me he reunido con figures políticas, artistas, líderes empresariales y ciudadanos de muchos países para explorar y ayudar a modelar el futuro de la ciudadanía", destacó Arton.

Con el mundo enfrentándose a un amplio espectro de riesgo e incertidumbre, el foro está situado perfectamente para actuar como plataforma de intercambio de la identificación de nuevas oportunidades para la migración e integración.

¿ Qué es lo que depara el futuro para los ciudadanos del mundo del mañana? Debe solicitar unirse a la conversación [https://www.globalcitizenforum.org ] que se celebra en Montenegro.

Descargue [https://www.globalcitizenforum.org ] el folleto. Consulte los eventos anteriores celebrados en Mónaco [https://www.youtube.com/watch?v=mmklSRQ9mjc ], Toronto [https://www.youtube.com/watch?v=G_thkQWxGek ] y Dubái [https://www.youtube.com/watch?v=a-sOAlUhsuo ].

Acerca del Global Citizen Forum

El Global Citizen Forum [http://www.globalcitizenforum.org ] busca inspirar el cambio, provocar la innovación, instar a la dedicación y otorgar poder a las generaciones futuras a través de la promoción del concepto de la ciudadanía global. Fundado por medio de Armand Arton, el evento busca impulsar el diálogo con los responsables políticos y accionistas al tiempo que buscan hacer frente a los temas más acuciantes del mundo. Los eventos anteriores se celebraron en Dubái [http://www.globalcitizenforum.org/2013 ], Toronto [http://www.globalcitizenforum.org/2014 ] y Mónaco [http://www.globalcitizenforum.org/2015-monaco ] con gran éxito y alabanzas de la crítica.

Justin Doherty, Global Citizen Forum, jdoherty@globalcitizenforum.org; Rupert Wright, Global Citizen Forum, rwright@globalcitizenforum.org

