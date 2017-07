Maduro reprocha a Rajoy que acepte la consulta de la oposición venezolana y no el referéndum catalán

Yo creo que es lo mismo.



Lo de Venezuela es de traca, manipulan como los independentistas.



A ver.



Maduro encarcela a los opositores, al igual que Puigdemont expulsa a los que no están con el referéndum.



Maduro se metió en el poder por la cara sin referéndum con poderes dictatoriales, y no escucha a Venesuela.



España pide un referéndum? NO. Solo un trozo, y de ese trozo un puñado de gente.



Muchos "trozos" de Cataluña querrían un referéndum para separarse de Cataluña y no les dejan por ser ilegal.