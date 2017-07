COMUNICADO: Richmont Mines anuncia los detalles para la publicación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2017

TORONTO, July 17, 2017 /PRNewswire/ --

Richmont Mines Inc. ("Richmont" o la "corporación") anuncia la publicación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2017 antes de la apertura del mercado del jueves 3 de agosto de 2017. Esa misma mañana a las 8:30 a.m. E.T., el equipo administrativo senior debatirá sobre los resultados en una rueda de prensa y webcast.

Acceso al webcast

http://event.on24.com/r.htm?e=1464043&s=1&k=2332374CD8C93FEF484C8DE7AA03A11F

Acceso telefónico

- Llamada gratuita (Canadá y Estados Unidos): 1 888 390-0546 - Toronto local e internacional: 1 416 764-8688

Estará disponible una repetición hasta el 17 de agosto de 2017 llamando al teléfono 1 416 764-8677 (llamadas locales de Toronto e internacionales) o al 1 888 390-0541 (llamada gratuita en Canadá y Estados Unidos), utilizando el código de acceso 269710#. La webcast y diapositivas de presentación se archivarán en la página web de la corporación en la dirección http://www.richmont-mines.com .

Acerca de Richmont Mines Inc.

Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Québec. La corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

Renaud Adams, director general y consejero delegado, teléfono: +1-416-368-0291 ext. 101; Anne Day, vicepresidente senior y relaciones con los inversores, teléfono: +1-416-368-0291 ext. 105

