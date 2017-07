COMUNICADO: Sphere Fluidics Limited y sus socios ganan una beca de InnovateUK

-- Sphere Fluidics Limited y sus socios ganan una beca de InnovateUK para desarrollar el primer sistema de edición de genoma de escritorio del mundo

Sphere Fluidics Limited [http://www.spherefluidics.com ] y sus socios acaban de ganar una beca de 1,25 millones de dólares para desarrollar una nueva plataforma de ingeniería de genoma celular automatizada. El sindicato de la beca también incluye Horizon Discovery (Reino Unido), Twist Bioscience (EEUU) y la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). La concesión fue una Open Innovation Grant (Beca de Innovación Abierta) de InnovateUK con participación abierta a las empresas en cada industria del Reino Unido.

El Dr. Frank F. Craig (consejero delegado) dijo: "Sphere Fluidics Limited está ahora fabricando y vendiendo su sistema de análisis y caracterización de células individuales (Cyto-Mine(R) [http://www.spherefluidics.com/products/industrial-systems/cyto-mine ] ) para el mercado de descubrimiento y desarrollo biofarmacéutico (ver imagen). Recientemente formamos un sindicato de los principales expertos en técnicas de edición de genoma, tales como CRISPR/Cas9, con el objetivo de adaptar la tecnología de Cyto-Mine(R) al campo de edición del genoma. Estamos muy contentos de ganar esta beca de InnovateUK y crear la oportunidad de transformar a los líderes mundiales en este campo."

"El objetivo de este proyecto es generar un dispositivo automatizado, para la creación de líneas celulares de alto valor, editadas por el genoma. La edición del genoma se está convirtiendo en una herramienta esencial en todas las áreas de I+D de ciencias de la vida (investigación básica, diagnóstico, terapia genética y medicina regenerativa, biología sintética y bio-fabricación). En 2020, el mercado global está estimado que valdrá casi 2.000 millones de dólares p.a. y en rápido crecimiento con un CAGR de alrededor del 36%," dijo la Dra. Marian Rehak (Directora I+D).

El Dr. Frank F. Craig (consejero delegado) dijo: "Sphere Fluidics está entrando en una fase emocionante de internacionalización y esta beca al proyecto apoya nuestra estrategia de extender Cyto-Mine(R) [http://www.spherefluidics.com/products/industrial-systems/cyto-mine ] a nuevos mercados globales emergentes como el campo de edición del genoma. Consolida un momento emocionante para nosotros - pues este año, recaudamos 2,8 millones de dólares para ayudar al desarrollo y fabricación del producto completo Cyto-Mine y abrir una oficina de ventas de Estados Unidos. El sindicato fue dirigido por Greenwood Way Capital [http://www.gwc.london ] y apoyado por inversores existentes, como 24Haymarket [http://www.24haymarket.com ]. El apoyo de ese sindicato también nos ayudó a ganar recientemente el UK Business Angels Association 2017 Life Sciences Investment of the Year. Tales premios indican que la comunidad de inversión también está entusiasmada con el potencial global de Sphere Fluidics y su tecnología Cyto-Mine(R)."

