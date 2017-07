COMUNICADO: Anuncio de The Invest In Mali Forum 2017

Un evento internacional para la inversión y promoción en Mali

BAMAKO - 7 y 8 DE DICIEMBRE DE 2017

The Invest in Mali Forum 2017, un importante evento internacional para promover a Mali como un lugar estratégico para los negocios y las inversiones en el Africa Subsahariana organizado por la Mali Investment Promotion Agency (API-MALI) y apoyado por el Banco Mundial tendrá lugar el 7 y 8 de diciembre de 2017 en Bamako, Mali.

UN FORUM PARA "CAMBIAR LA NARRATIVA EN MALI"

"!Apuesta por Mali!" como solicitó Moussa Ismaïla Touré, director general de la Mali Investment Promotion Agency, prepara el escenario para este evento con un claro llamamiento a la acción para "hacer de nuestro país una opción atractiva para los inversores regionales e internacionales."

DOS DIAS DE PANELES, CONFERENCIAS Y REUNIONES DE NEGOCIOS

The Invest in Mali Forum 2017 incluirá conferencias de alto nivel y paneles, reuniones B2B a medida, visitas, discusiones con los principales desarrolladores internacionales, expositores y regiones de un pueblo de Mali. Con el objetivo de mostrar el país, como un centro económico en el Africa occidental.

INVERTIR EN SECTORES DE ALTO POTENCIAL

Este foro permitirá a los inversores tener una visión general de la estrategia de desarrollo económico de Mali, incentivos a la inversión y medidas para alentar a las partes interesadas a comprometerse con nuevos proyectos en los cuatro sectores específicos clave: agricultura, ganadería, infraestructura y energía.

PRINCIPALES SOCIOS QUE ESTAN COMPROMETIDOS CON MALI

Con el apoyo de importantes socios como el Banco Mundial con sus programas Investment Climate 3 y PACAM, USAID, la iniciativa Feed the Future, el African Development Bank (AfDB) , la Dutch Cooperation, la Cámara de Comercio e Industria de Mali (CCIM) y el National Council of the Patronage of Mali (CNPM) entre otros, este evento reunirá a desarrolladores poderosos con un objetivo determinado: Apostar por Malí a medida que mira al futuro y donde todo es posible.

Para estar al día con las últimas novedades del Invest in Mali Forum 2017: http://www.foruminvestmali.com

ACERCA DE LA MALI INVESTMENT PROMOTION AGENCY - API-MALI

La Mali Investment Promotion Agency (API-MALI) es una organización de la administración pública creada en 2005 bajo el Ministerio de Inversión. API-MALI sirve como un punto único de contacto para todos los procedimientos de creación empresarial, asistencia de inversores y emisión de las autorizaciones y certificaciones para las inversiones en Mali.

CONTACTO: CONTACTOS DE PRENSA: API Mali: Awa Bagayoko,awa.bagayoko@apimali.gov.ml - tel. : + 223 74 45 43 95, En Mali: AurélieDupin, aurelie.dupin@journaldumali.com - tel.: + 223 75 44 04 16,Internacional: Karl Lawson, klawson@hopscotchafrica.com - +33-6-15-60-39-62

