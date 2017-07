COMUNICADO: One-Blue crea un programa de licencias para los productos de disco Blu-ray Ultra HD (UHD)

NUEVA YORK, 14 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- One-Blue, LLC anunció hoy que ha expandido su exitoso programa de licencias de productos de disco Blu-ray ("BD") presentando oficialmente su programa de licencias de productos Ultra HD Blu-ray(TM )("UHD") con efecto a partir del 1 de julio de 2017.

One--Blue ahora ofrece el producto UHD y ofrece la oportunidad a sus productores de licenciar sus patentes licenciantes consideradas necesarias para la normativa Ultra HD Blu-ray(TM), expedida por la Blu-ray Disc(TM) Association.

"One--Blue sigue implementando e impulsando las mejores prácticas de la industria para asegurar condiciones equitativas, precios justos y la protección consistente de las patentes de todos los participantes; licenciantes y licenciatarios para sus programas de licencias de productos," declaró Roel Kramer, director general de One-Blue, LLC.

Acuerdos para el producto UHC

Licenciatarios potenciales del producto UHC pueden revisar y descargarse los siete acuerdos del producto UHC y la información sobre las tasas de regalías desde el siguiente enlace:

http://www.one-blue.com/license-programs/ [http://www.one-blue.com/license-programs/]

-- Reproductor UHD y/o combinación de reproductor/grabador UHD -- Reproductor UHD en vehículos de transporte -- Dispositivo de reproducción y/o combinación de dispositivo de reproducción UHD /grabación BD -- PC con software UHD preinstalado -- Dispositivo no original y software UHD incluido -- Software UHD -- Disco ROM de película UHD y/o disco de datos

Para obtener más información sobre todos los programas de licencias de One-Blue, visite el siguiente enlace:

www.one-blue.com [http://www.one-blue.com/]

Incentivo de registro anticipado

One--Blue también anuncia un incentivo de registro anticipado para los productores de UHD que firmen acuerdos de licencia del producto UHD el o antes del 30 de septiembre de 2017. De conformidad con el incentivo, los productos UHD enviados durante el periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017 tendrán la tasa de regalía del producto BD comparable.

Para los envíos después del 1 de julio de 2017, se aplicará la tasa de regalía de los productos UHD.

Los productores de UHD que firmen los acuerdos UHD después del 30 de septiembre de 2017, no cumplirán los requisitos del incentivo y pagarán las tasas de regalía del producto UHD de todos los productos UHD enviados en cualquier momento.

Para obtener acceso a las tasas de regalía de UHD, visite el siguiente enlace:

http://www.one-blue.com/royalty-rates/ultra_hd_royalty_rates.html [http://www.one-blue.com/royalty-rates/ultra_hd_royalty_rates.html]

Convocatoria previa para patentes de UHD

One--Blue anunció previamente que aquellos que tenían patentes esenciales del producto UHD y que querían participar en los programas de One-Blue como licenciatarios, podían enviar tales patentes para su evaluación fundamental al bufete de abogados de One-Blue para la evaluación de las patentes seleccionadas. Cualquier parte que crea tener una patente esencial para la normativa Ultra HD Blu-ray(TM), la normativa Blu-ray Disc(TM), la normativa DVD o la normativa CD incluida actualmente en los programas de licencias de los productos Blu-ray Disc(TM) de One Blue y quiera participar en dichos programas como licenciatario, puede enviar su patente para una evaluación fundamental por parte del bufete de abogados de One-Blue para la evaluación de patentes seleccionadas. Visite el siguiente enlace: http://www.one-blue.com/patent-evaluation/ [http://www.one-blue.com/patent-evaluation/]

Información adicional

Para obtener más información acerca de programas específicos de licencias de productos de One-Blue o la llamada para patentes UHD, póngase en contacto con Ahsley Teitelbaum en ashley.teitelbaum@one-blue.com[mailto:ashley.teitelbaum@one-blue.com] o a través del correo electrónico de información general de One-Blue en: info@one-blue.com[mailto:info@one-blue.com].

Acerca de One-Blue

One--Blue, LLC, es una oficina centralizadora de las patentes que son esenciales para las normativas de Ultra HD Blu-ray(TM) y de Blu-ray Disc(TM) para licenciatarios líderes, incluyendo ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, CyberLink, Dell, Fujitsu, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., HP Inc., JVCKENWOOD, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden y Yamaha.

Estos diecisiete (17) licenciatarios han hecho disponibles más de diez mil patentes expedidas de productos Ultra HD Blu-ray(TM) y Blu-ray Disc(TM) en todo el mundo, patentes que son esenciales para implementar las normativas Ultra HD Blu-ray(TM, )Blu-ray Disc(TM), DVD y CD. One-Blue ofrece licencias de dichas patentes para varios productos de Ultra HD Blu-ray(TM y) Blu-ray Disc(TM) incluyendo reproductores, grabadores, dispositivos de reproducción, dispositivos de grabación, software, PC, discos pregrabados y discos grabables. One-Blue tiene el objetivo que crear igualdad de condiciones y su conjunto de patentes se basa en las mejores prácticas de la industria con regalías atractivas, costes bajos de transacción y un proceso demostrado y ágil de licencias de patentes.

Contacto: Ashley Teitelbaum, 212-223-3190

Sitio Web: http://www.one-blue.com/

