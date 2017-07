COMUNICADO: Richmont Mines reporta un segundo trimestre de sólidas operaciones (2)

- La producción para el trimestre fue de 26.110 onzas de oro (29.534 onzas vendidas). La mina está ahora bien posicionada para lograr, o superar, la máxima de la guía de producción para el año de 87.000-93.000 onzas. - Los bajos costes de efectivo récord para el trimestre de 580 dólares (431 dólares estadounidenses) por onza quedan significativamente por debajo de la referencia anual de 715-765 dólares (550-590 dólares estadounidenses) por onza para el año. - El grado superior de molido para el trimestre fue de 9,73 g/t de oro, resultando parcialmente de una dilución menor de la prevista en el oro de desarrollo. El plan de mina de 2017, que asume un escenario de 900 toneladas por día, prevé un grado superior de molido de aproximadamente 8,9 g/t de oro para el año. - Las productividades de mina subterránea y molido récord para el trimestre, con una media de 1.148 y 940 toneladas al día, respectivamente, con oro subterráneo de menor grado apilado para procesamiento futuro, también contribuyen al grado superior de molido mejorado para el trimestre. - Durante el trimestre, la minería de escalón de hoyo grande para el trimestre continuó en el primer y segundo horizonte de minería y el desarrollo en oro se avanzó según lo previsto en el tercer horizonte minero de grado superior. El escalonado en las extensiones de menor grado del tercer horizonte minero comenzarán según lo previsto en el cuarto trimestre. - El desarrollo de la parte este del principal sistema de rampa alcanzó una profundidad vertical de 860 metros al final del primer trimestre, que está en línea con el plan de desarrollo 2017. El desarrollo de la parte occidental del principal sistema de rampa se inició durante el segundo trimestre. - Para los primeros seis meses, el desarrollo de las derivaciones de exploración a nivel de 620 y 840 metros avanzaron 250 y 80 metros, respectivamente, apoyando la exploración y perforación de delineación tanto lateralmente como al este y en profundidad. - Durante el trimestre la transición desde los contratistas de desarrollo subterráneo a la fuerza laboral interna se inició según lo previsto, lo que reducirá los costes de desarrollo sobre el balance del año. - Los resultados de la Expansion Case PEA se publicaron durante el segundo trimestre (véase comunicado de prensa del 29 de mayo de 2017). El estudio representa otro paso en un enfoque multifásico para desbloquear el potencial de la Island Gold Mine. La PEA confirma el incremento en la mina subterránea y la productividad de molido a 1.100 toneladas al día que apoyará un fuerte crecimiento de la producción del 22% a unos bajos costes de efectivo de la industria y una corriente de flujo de efectivo robusta en un periodo de fase 1 de ocho años, para un bajo coste de capital incremental de 28,2 millones de dólares (20,9 millones dólares estadounidenses). El incremento a 1.100 toneladas al día está avanzando actualmente y la operación se prevé que logre la tasa objetiva en la parte final de 2018.

Información destacada de la Beaufor Mine

- La producción para el trimestre fue de 5.139 onzas de oro (5.506 onzas vendidas). La producción en el trimestre fue más baja de lo previsto, debido principalmente a que los grados más bajos explorados fueron más altos de la dilución esperada desde un escalón localizado en la zona Q. - Los costes de efectivo de 1.502 dólares (1.117 dólares estadounidenses) por onza, superiores a la guía anual, están relacionados principalmente con una menor producción del trimestre. - La productividad subterránea fue de 339 toneladas al día. Durante el trimestre, la mayoría de las actividades de minería estuvieron dentro de la principal zona Q, sin embargo, empezando en el tercer trimestre, la flexibilidad de la minería se espera que mejore ya que se generará oro adicional desde nuevas estructuras paralelas. - Durante el trimestre, la Corporación avanzó la revisión de alternativas estratégicas en cuanto a Beaufor Mine y Camflo Mill.

Próximas noticias

- Actualización de la exploración (tercer trimestre de 2017). - Resultados financieros para el segundo trimestre (3 de agosto).

Medidas de rendimiento de Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS")

En esta nota de prensa, el término "costes en efectivo por onza" es utilizado, que es una medida de rendimiento no IFRS, y puede no ser comparable a otras medidas similares presentadas por otras empresas. La Corporación considera que, además de las medidas convencionales preparadas con arreglo a IFRS, la Corporación y algunos inversores utilizan esta información para evaluar el rendimiento de la Corporación. En consecuencia, está diseñado para proporcionar información adicional y no debe ser considerado en forma aislada o como sustituto de medidas de rendimiento preparado con arreglo a IFRS. "Los costes en efectivo por onza" son medidas comunes de rendimiento en la industria de la minería del oro, pero no tiene ninguna definición estandarizada. La Corporación informa del coste efectivo por onza basado en onzas vendidas. Los costes directos incluyen los costes operativos del emplazamiento de la mina, administración, royalties y créditos de subproducto pero son exclusivos de la depreciación, gastos de acreción, intereses sobre el capital de alquileres, gastos de capital y gastos de exploración y evaluación de proyectos. Consulte la MD&A 2016 y 2017 de la Corporación para una reconciliación de los costes de efectivo con los costes de ventas.

Acerca de Richmont Mines Inc.

Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Québec. La Corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

Contacto Renaud Adams Director general y consejero delegado Tel: +1-416-368-0291 ext. 101 Anne Day Vicepresidenta sénior de Relaciones para Inversores Tel: +1-416-368-0291 ext. 105

