COMUNICADO: SodaStream presenta un nuevo vídeo viral con Mayim Bialik de The Big Bang Theory y Kristian Nairn de Juego de tronos

La mayor marca mundial de agua mineral con gas pone de manifiesto el devastador efecto que tiene en la humanidad el uso de botellas de plástico de uso único

AIRPORT CITY, Israel, 14 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- SodaStream International Ltd. [http://www.sodastream.com/] , la marca nº1 en el mundo de agua mineral con gas ha presentado su nueva campaña global medio ambiental, "El Homo-schlepiens". El vídeo publicado hoy presenta a Mayim Bialik, también conocida como Dra. Amy Farrah Fowler [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Big_Bang_Theory_characters#Amy_Farrah_Fowler] en la exitosa serie de televisión, The Big Bang Theory [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory], y Kristian Nairn, también conocido como Hodor [https://en.wikipedia.org/wiki/Hodor_(character)] en el legendario Juego de tronos [https://en.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones].

Para ver el vídeo, visita https://youtu.be/Z-yfuSnUz6Q [https://youtu.be/Z-yfuSnUz6Q]

"El Homo-schlepiens", que transcurre en el futuro, presenta a Mayim Bialik como una antropóloga que recuerda su primer encuentro con un Homo-schlepien, interpretado por Kristian Nairn. La historia viaja al pasado y al futuro para reflejar sobre la dañina realidad del consumo de botellas de plástico, un hábito peligroso para el planeta y que no existe en el futuro. El Museo de Historia Antinatural que aparece en el vídeo, facilita encuentros espectaculares y cinemáticos entre Mayim y la última tribu de especies que dependen del plástico, el Homo-schlepien. Mayim Bialik, neurocientífica y ecologista, entiende lo importante que es estar bien hidratado de una manera respetuosa con el medio ambiente.

La grabación de la campaña se adelantó ya que los médicos aconsejaron a Mayim Bialik que reposara sus cuerdas vocales durante un mes. "Esta campaña tiene un mensaje contundente, un mensaje que se tenía que contar antes que reposaran mis cuerdas vocales," dijo Mayim Bialik. "Cada día se utilizan más de un millón de botellas de plástico para bebidas en todo el mundo. La mayoría de esas botellas terminan en vertederos, parques y océanos destruyendo el medio ambiente y matando a animales marinos. ¿Quién hablará en su nombre y dirá ya basta? Habré perdido mi voz, pero no me harán callar sobre este mensaje tan importante. El mundo tiene que encontrar su voz y decir 'no' a las botellas contaminantes de plástico," continuó.

La campaña Homo-schlepien se grabó en Ucrania en un escenario diseñado para transportar a la audiencia a un futuro sin contaminación de botellas de plástico. La campaña integrada utiliza relaciones públicas y medios de comunicación digitales para incorporar un mensaje importante, mientras que el sitio web permite a los usuarios descubrir el mundo de los Homo-schlepien y una forma de vida más sostenible.

"Nuestro nuevo vídeo, El Homo-schlepien, muestra lo primitivo que es hidratarse con botellas de plástico de uso único que contaminan la Tierra," explica Daniel Birnbaum, director general de SodaStream. "Es fácil y económico disfrutar de agua y refrescos hechos con agua de grifo en casa y sin contaminar el planeta. El uso de las botellas de plástico es un hábito prehistórico que pertenece al pasado. Ya es hora que el mundo evolucione y cree un mundo mejor para nuestros hijos."

Acerca de SodaStream

SodaStream es la marca de agua mineral con gas nº 1 en el mundo, y el fabricante y distribuidor líder de máquinas para hacer agua con gas. Ayudamos a nuestros clientes a que transformen con facilidad su agua normal de grifo en agua con gas y refrescos en segundos. Al hacer que el agua normal sea más divertida y sabrosa, SodaStream ayuda a los consumidores a beber más agua. La máquina para hacer agua con gas ofrece una solución muy diferenciada e innovadora a los consumidores de agua embotellada y de refrescos en lata. Los productos promueven la salud y el bienestar, son ecológicos, rentables, personalizables y divertidos de usar. Los productos están disponibles en más de 80.000 tiendas en 45 países. Puedes obtener más información sobre como SodaStream hace que el agua sea interesante y seguir a SodaStream en Facebook [https://www.facebook.com/SodaStream], Twitter [https://twitter.com/SodaStreamUSA], Pinterest [https://www.pinterest.com/sodastreamusa/], Instagram [https://www.instagram.com/sodastreamusa] y YouTube [https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru], visita www.sodastream.com [http://www.sodastream.com/].

