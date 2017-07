COMUNICADO: "Global City Development Forum 2017" de la ONU - Estrategia de Shanghái como "Ciudad Global" : Huaqiao, rabiosa actualid

NUEVA YORK, 13 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- El 3 de julio de 2017, según el 11(º) objetivo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (SDG) de la ONU: "Sustainable Cities and Communities, the Global City Development Forum 2017" (Ciudades y asentamientos humanos sostenibles, Foro de desarrollo de ciudades globales 2017) se celebró en la sede de las Naciones Unidas. Funcionarios de la ONU, embajadores de la ONU, expertos en planificación urbana, altos ejecutivos de los bancos de inversión internacionales, representantes de Sotheby's International Realty y delegados de Shanghai Rose Garden, desarrollado por Kunshan Hetai Real Estate Co., Ltd. (un nuevo complejo residencial en Huaqiao, China) fueron invitados a participar en este foro. Los asistentes, por primera vez, centraron el debate en la ciudad de Shanghái. Hablaron del Plan urbanístico general de Shanghái (2016-2040) y su estrategia de convertir a Shanghái en una "Ciudad Global". Al mismo tiempo, se presentó la exposición fotográfica "The Beauty of Shanghai".

https://mma.prnewswire.com/media/535383/Global_City_Development_Forum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/535383/Global_City_Development_Forum.jpg]

En el foro, los asistentes expresaron su optimismo sobre el futuro de Shanghái como ciudad global. Se comentó que el continuo crecimiento económico de China podría servir como elemento impulsor que transformara Shanghái en una ciudad global a la par de Nueva York y Londres, en términos de crecimiento económico.

https://mma.prnewswire.com/media/534914/Shanghai_The_Globalcity.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/534914/Shanghai_The_Globalcity.jpg]

Como promotor activo del objetivo de desarrollo de ciudad sostenible, el promotor de Shanghai Rose Garden, participó en el foro de alto nivel como representante de proyectos asumidos por promotores inmobiliarios chinos. El complejo recibió críticas favorables de los asistentes. "Las aglomeraciones urbanas del delta del río Yangtsé, especialmente Huaqiao, una ciudad china situada en la intersección de Shanghái y de lo que se ha venido a denominar el corredor de oro del delta del río Yangtsé se convertirá en uno de los impulsores más importantes para el desarrollo de Shanghái en los próximos 30 años", afirmó un representante del proyecto que realizó una presentación en el foro sobre su propuesta de proyectos de desarrollo inmobiliario y las prácticas recomendadas en el mercado residencial de alta gama de China. Con su posición estratégicamente única, un mercado de capital con excelentes perspectivas, así como el transporte estándar mundial e instalaciones para exposiciones, Huaqiao es actualmente el destino de inversión con mejor potencial del área alrededor de Shanghái, así como uno de los mejores destinos de inversión en China y también se convertirá en la "Puerta mundial" a Shanghái en el futuro. Es una de las principales razones por las que la ciudad atrajo la atención y se convirtió en un tema candente entre los asistentes.

Shanghai Rose Garden es un proyecto de desarrollo residencial de Kunshan Hetai Real Estate Co., Ltd.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/535383/Global_City_Development_Forum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/535383/Global_City_Development_Forum.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/534914/Shanghai_The_Globalcity.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/534914/Shanghai_The_Globalcity.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Liu Laura, +86 18626260256, 54676275@qq.com

PUBLICIDAD