COMUNICADO: 142 autobuses IVECO BUS Crossway más para el sistema de transporte público de Dinamarca

LONDRES, 13 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- IVECO BUS, la marca de autobuses internacional de CNH Industrial , ha comenzado con la entrega de 142 autobuses interurbanos modelo Crossway a Dinamarca. Este suministro es el resultado de tres exitosas licitaciones con los operadores de transporte público Midttrafik, Sydttrafik y Movia.

Los autobuses Crossway están siendo entregados por VBI Group, el mayor concesionario de autobuses de Dinamarca y también concesionario local para IVECO BUS. 118 de los autobuses contarán con la plataforma y estarán destinados para actividades interurbanas habituales, mientras que los 24 restantes, versión urbana, están diseñados con una entrada más baja, lo que garantiza una excelente accesibilidad para los pasajeros.

El modelo Crossway, líder del mercado europeo en el segmento de los autobuses interurbanos con una penetración del 64% en Dinamarca, se fabrica en la planta de Vysoké M to, en la República Checa. Estas instalaciones, que celebraron su 120° aniversario en 2015, presumen de una consolidada tradición en la producción de autobuses. El Crossway satisface las necesidades de transporte de todos los pasajeros gracias a su versatilidad y a la variedad de versiones en las que se encuentra disponible. Desde el lanzamiento del modelo, se han entregado cerca de 30.000 autobuses Crossway a clientes.

La eficiencia de estos vehículos radica en el uso de motores Euro VI que incorporan el sistema postratamiento de Reducción Catalítica Selectiva de Alta Eficiencia (HI-SCR). Este sistema funciona sin recirculación de gases de escape, lo que evita los riesgos derivados de la regeneración a altas temperaturas, dado que no afecta al proceso de combustión: el motor solo absorbe aire fresco limpio, que no se mezcla con gases de escape recirculados calientes. Además, el sistema HI-SCR no requiere la inyección de combustible en el sistema de escape.

CNH Industrial N.V. es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una consolidada experienciaindustrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y construcción; IVECO en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; IVECO Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; IVECO Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com [http://www.cnhindustrial.com/]

Sonia NavarroCorporate Communications SpainCNH Industrial+34 913 252 380E-mail: sonia.navarro@cnhind.com[mailto:sonia.navarro@cnhind.com] www.cnhindustrial.com [http://www.cnhindustrial.com/]

