COMUNICADO: NetComm Wireless trabaja con AT&T para permitir la oferta de Internet inalámbrico fijo en áreas rurales o sin servicio

- NetComm Wireless trabaja con AT&T para permitir la oferta de Internet inalámbrico fijo en áreas rurales o sin servicio en los EE. UU.

SIDNEY, 13 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- NetComm Wireless Limited , hoy se complace en anunciar novedades sobre el contrato para Internet inalámbrico fijo en los EE. UU. NetComm Wireless ya puede confirmar que la iniciativa se llevará a cabo con una filial de AT&T Inc. , una de las mayores compañías mundiales de holding de telecomunicaciones, con el fin de suministrar "Outdoor Wireless Antennas" necesarias para llevar la conectividad de Internet inalámbrico fijo(1) a una selección de instalaciones rurales y sin servicio en zonas de 18 estados de los EE. UU. La conexión ofrece Internet con velocidades de descarga de un mínimo de 10Mbps.

AT&T* y NetComm Wireless han desplegado con éxito la primera ola del servicio de Internet inalámbrico fijo en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y del Sur y Tennessee.

*Los productos y servicios de AT&T los proporcionan u ofrecen empresas subsidiarias o filiales de AT&T Inc. con el nombre de marca de AT&T y no por parte de AT&T Inc.

(1)Incluye una cuota mensual de 160GB en datos. Requiere la instalación de una antena exterior y una pasarela residencial interior de AT&T. 10 $ por 50GB de datos adicionales hasta un máximo de 200 $ por mes.

Acerca de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited es un desarrollador líder de tecnologías de banda ancha inalámbrica fija, IoT M2M e Internet de las Cosas Industrial (IIoT), y fibra y cable hasta el punto de distribución (FTTdp/CTTdp) para crear un mundo cada vez más conectado. Nuestra metodología: "Escuchar, Innovar, Resolver", se adecua a los requisitos especiales de las principales empresas de telecomunicaciones, proveedores de redes fundamentales, integradores de sistemas, gobiernos y clientes empresariales de todo el mundo. Desde hace 35 años, NetComm Wireless diseña nuevas generaciones de productos punteros de comunicación de datos y actualmente es una empresa innovadora en materia de tecnología de las comunicaciones, reconocida a escala mundial. Con sede en Sídney (Australia), NetComm Wireless cuenta con oficinas en los Estados Unidos, Europa/Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón. Visite: www.netcommwireless.com [http://www.netcommwireless.com/].

