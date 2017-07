COMUNICADO: Supermicro presenta la nueva familia X11 de servidores y soluciones de almacenamiento con los procesadores Intel Xeon (2

-- El SuperServer Ultra en 1U o 2U ofrece el mejor rendimiento empresarial de su clase, además de proporcionar un valor, flexibilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento incomparables. Hyper-speed Ultra está optimizado en concreto para aplicaciones con una elevada sensibilidad de latencia. En función del tipo de configuración, estos sistemas incorporan procesadores duales Intel Xeon escalables (con hasta 28 núcleos y TDP de 205W por CPU), 24 y 16 DIMMs para una memoria DDR4-2666MHz Reg. ECC de hasta 3TB/2TB, hasta 24 unidades NVMe de intercambio en caliente (para hasta 16 millones de entradas y salidas por segundo) o unidades SAS3, hasta 8 ranuras de expansión PCI-E 3.0, puerto dual o quad de 1G, Ethernet 10GBase-T, 10G SFP+, 25G SFP28 o tejidos de red integrados Intel Omni-Path y alimentadores eléctricos digitales redundantes de 750W/1000W/1600W con certificación de nivel titanio (de más de 96% de eficiencia). -- BigTwin(TM) ofrece el más elevado rendimiento y eficiencia en un diseño en 2U de 4 nodos que es compatible con un surtido completo de CPUs, aprovecha al máximo todos los canales de memoria con un máximo de 24 DIMMs por nodo, y dispone de varias opciones para unidades All-Flash NVMe o bahías de unidades NVMe/SAS3 híbridas. En función del tipo de configuración, cada nodo incorpora procesadores duales Intel Xeon escalables (con hasta 28 núcleos y TDP de 205W por CPU), 24 DIMMs para una memoria DDR4-2666MHz Reg. ECC de hasta 3TB, hasta 6 unidades NVMe de intercambio en caliente o unidades SAS3, hasta 5 ranuras de expansión PCI-E 3.0 con compatibilidad para módulos de red SIOM, opciones de Ethernet de 100G/40G/25G/10G/1G y alimentadores eléctricos digitales redundantes de 2200W/2600W con certificación de nivel titanio (de más de 96% de eficiencia). -- El SuperBlade® en 8U admite hasta 20 servidores blade con 2 conectores o hasta 10 servidores blade con 4 conectores; el SuperBlade® en 4U admite hasta 14 servidores blade con 2 conectores. Compatibles con los procesadores Intel Xeon escalables de más alto rendimiento, así como con unidades de estado sólido NVMe de conexión en caliente, ambos sistemas han sido concebidos para aplicaciones de computación de elevado rendimiento y otras en la nube con opciones de conmutación InfiniBand EDR de 100G, Intel Omni-Path de 100G y compatibilidad para configuraciones de red Ethernet redundantes de 25G/10G/1G y alimentadores eléctricos redundantes con certificación de nivel titanio El bastidor también dispone de módulos opcionales Battery Backup Power (BBP®) que sustituyen a los costosos sistemas UPS de centros de datos para una mayor fiabilidad y protección de datos. -- El GPU/coprocesador optimizado de las soluciones SuperServer viene en formatos 1U, 2U y 4U y admite hasta 2, 4, 8 y 10 GPUs para proporcionar la máxima capacidad de aceleración para cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Configurable con hasta dos procesadores Intel Xeon escalables (con hasta 28 núcleos y TDP de 205W por CPU), 24 DIMMs para una memoria DDR4-2666MHz Reg. ECC de hasta 3TB, hasta 8 unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente, hasta 10 ranuras PCI-E 3.0 FHFL de doble ancho u 8 conectores SXM2 que utiliza NVLink de 80GB/s, opciones duales integradas de Ethernet 10GBase-T y alimentadores eléctricos digitales redundantes 4000W con certificación de nivel titanio (de más de 96% de eficiencia). -- Las soluciones SuperStorage incluyen una capacidad ampliada para sistemas de 45 y 60 bahías de carga superior, sistemas Simply Double con un rendimient

Haga clic en http://bit.ly/2tBT2FK [http://bit.ly/2tBT2FK] para unirse a nuestro webinario de lanzamiento y ver nuestro vídeo de presentación.

