COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport para junio y primera mitad de 2017 (2)

Aeropuertos del Grupo Fraport[1] DELTA DELTA DELTA Aeropuertos totalmente consolidados YTD A% YTD A% YTD A% FRA Frankfurt Alemania 29.954.669 4,5 1.079.716 5,3 227.558 0,2 LJU Liubliana Eslovenia 722.943 20,8 5.655 13,0 16.315 8,0 LIM Lima Peru[2] 9.694.303 8,4 122.681 0,1 89.248 4,0 Fraport Twin Star 1.294.725 9,4 6.863 3,7 11.298 1,5 BOJ Burgas Bulgaria 719.786 5,2 6.715 3,0 6.072 0,7 VAR Varna Bulgaria 574.939 15,0 148 57,9 5.226 2,4 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A+B 9.640.323 11,9 n.d. n.d. 82.051 8,4 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A 5.777.486 11,1 n.d. n.d. 47.444 8,4 CFU Kerkyra (Corfu) Grecia 898.040 6,6 n.d. n.d. 6.977 -0,1 CHQ Chania (Creta) Grecia 1.169.360 6,3 n.d. n.d. 7.742 4,4 EFL Kefalonia Grecia 182.181 9,6 n.d. n.d. 1.790 6,5 KVA Kavala Grecia 103.905 10,7 n.d. n.d. 1.321 5,8 PVK Aktion/ Preveza Grecia 155.091 18,4 n.d. n.d. 1.647 8,1 SKG Thessaloniki Grecia 2.792.961 12,3 n.d. n.d. 24.148 11,0 ZTH Zakynthos Grecia 475.948 24,9 n.d. n.d. 3.819 21,6 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia B 3.862.837 13,1 n.d. n,a, 34.607 8.3 JMK Mykonos Grecia 361.907 31,6 n.d. n.d. 4.237 34,7 JSI Skiathos Grecia 116.375 13,6 n.d. n.d. 1.216 9,5 JTR Santorini (Thira) Grecia 686.406 13,6 n.d. n.d. 5.892 21,4 KGS Kos Grecia 681.993 22,0 n.d. n.d. 5.664 10,6 MJT Mitilene (Lesvos) Grecia 182.700 -5,3 n.d. n.d. 2.606 -7,3 RHO Rodas Grecia 1.699.865 8,7 n.d. n.d. 12.669 -1,3 SMI Samos Grecia 133.591 13,1 n.d. n.d. 2.323 11,4 En aeropuertos parcialmente consolidados[2] AYT Antalya Turquía 9.487.679 29,4 n.d. n.d. 59.790 20,0 HAJ Hanover Alemania 2.561.598 4,9 8.864 -8,5 36.133 -1,0 LED San Petersburgo Rusia 7.142.970 25,4 n.d. n.d. 70.673 17,5 XIY Xi'an China 20.060.399 14,4 122.513 11,1 154.077 10,8

Aeropuerto de Frankfurt3 Junio de 2017 Mes DELTA % YTD 2017 DELTA % Pasajeros 5.798.139 5,3 29.956.521 4,5 Carga (mercancía y correo) 188.256 4,7 1.095.907 4,8 Movimientos de la aeronave 41.533 0,9 227.558 0,2 MTOW (en toneladas métricas)[4] 2.617.564 0,6 14.427.930 -1,0 PAX/PAX-vuelo 149.6 4,1 141,1 4,2 Factor de carga de asientos (%) 81.3 77,6 Cuota de puntualidad (%) 71.2 77,7 Aeropuerto de Frankfurt PAX cuota DELTA %[6] PAX cuota DELTA %[6] División regional

Definiciones: [1] Según la definición ACI: Pasajeros: sólo tráfico comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez). Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas excluyendo tránsito en toneladas métricas). Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas+ salidas); [2]Cifras preliminares; [3]Según la definición de Fraport: Pasajeros: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez, incluyendo aviación general). Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez en toneladas métricas). Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas); [4]Tráfico entrante solo; [5] Tráfico previsto y chárter; 6cambio absoluto frente a año previo en %; 7 HCAA Hellenic Civil Aviation Authority (1. -10.4.) y Aeropuertos Regionales de Grecia de Fraport (11. - 30.04.) ; *Mercancía y correo

