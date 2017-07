COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport para junio y primera mitad de 2017 (1)

FRANKFURT, Alemania, July 12, 2017 /PRNewswire/ --

-- Cifras de tráfico de Fraport para junio y primera mitad de 2017: El Aeropuerto de

Frankfurt alcanza un nuevo récord de pasajeros

El tráfico de pasajeros en FRA alcanza un nuevo máximo en junio- Fuerte rendimiento reportado en los aeropuertos del Grupo Fraport

La tendencia de crecimiento en el Aeropuerto de Frankfurt (FRA), sede de Fraport AG, continúa incesante: En junio de 2017, unos 5,8 millones de pasajeros pasaron por FRA, lo que supuso un aumento del 5,3 por ciento de año en año. Ayudado por el inicio temprano de las vacaciones escolares de verano en algunas partes de Alemania este año, FRA reportó su junio más ajetreado, con un tráfico de pasajeros ascendiendo por octavo mes consecutivo. El rendimiento de la carga (mercancía aérea + correo aéreo) también ascendió un 4,7 por ciento, a 188.256 toneladas métricas, apoyado por el actual crecimiento económico, particularmente en el sector industrial de la eurozona. Los movimientos de la aeronave crecieron ligeramente un 0,9 por ciento, a 41.533 despegues y aterrizajes. Los pesos de despegues máximos acumulados (MTOWs) también se expandieron ligeramente un 0,6 por ciento, a 2,6 millones de toneladas métricas en junio de 2017.

En la primera mitad de 2017, el Aeropuerto de Frankfurt dio la bienvenida a casi 30 millones de pasajeros. Esto representa un incremento de unos 1,3 millones de pasajeros (o 4,5 por ciento) en comparación con el mismo periodo en 2016, marcando así un nuevo récord histórico para el Aeropuerto de Frankfurt. Los movimientos de aeronaves crecieron ligeramente un 0,2 por ciento, de enero a junio de 2017, a 227.558 despegues y aterrizajes. Los MTOWs se redujeron un 1,0 por ciento, a 14,4 millones de toneladas métricas. El volumen de carga de FRA creció un 4,8 por ciento en la primera mitad de 2017, alcanzando casi 1,1 millones de toneladas métricas, el mayor volumen de la primera mitad alcanzado en los últimos seis años.

La cartera internacional de aeropuertos de Fraport mostró un rendimiento positivo en la primera mitad del año de 2017. El Aeropuerto de Liubliana (LJU) en la ciudad capital de Eslovenia dio la bienvenida a 722.943 pasajeros en los primeros seis meses de 2017, un salto del 20,8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior (junio de 2017: 156.092 pasajeros, hasta un 15,0 por ciento). El Aeropuerto de Lima de Perú (LIM) registró un incremento del tráfico del 8,4 por ciento a casi 9,7 millones de pasajeros (junio de 2017: 1,6 millones de pasajeros, hasta un 9,5 por ciento). Los aeropuertos Fraport Twin Star de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) en la costa del mar Negro búlgaro también experimentaron un fuerte crecimiento. Combinados, BOJ y VAR atendieron a casi 1,3 millones de pasajeros, una ganancia de 9,4 por ciento (junio de 2017: 852.399 pasajeros, hasta el 9,3 por ciento). Los 14 aeropuertos griegos alcanzaron un crecimiento del tráfico combinado del 11,9 por ciento o un total de 9,6 millones de pasajeros en la primera mitad de 2017 (junio de 2017: 3,9 millones de pasajeros, hasta el 16,0 por ciento). Durante el mes de junio de 2017, los aeropuertos griegos de mayor tráfico fueron el Aeropuerto de Rodas (RHO) con 795.470 pasajeros (hasta un 9,5 por ciento), el Aeropuerto de Thessaloniki (SKG) con 653.227 pasajeros (hasta un 20,5 por ciento) y el Aeropuerto de Kerkyra (CFU) en la isla de Corfu con 477.099 pasajeros (hasta un 8,0 por ciento de pasajeros). En la Riviera Turca, el Aeropuerto de Antalya (AYT) atendió a casi 9,5 millones de personas en la primera mitad de 2017, una ganancia notable del 29,4 por ciento de año en año (junio de 2017: 3,3 millones de pasajeros, hasta un 77,6 por ciento). En el norte de Alemania, el Aeropuerto de Hanover (HAJ) registró unos 2,6 millones de pasajeros en el periodo de enero a junio de 2017, un incremento del 4,9 por ciento (junio de 2017: 573.827 pasajeros, hasta un 10,0 por ciento). El Aeropuerto de Pulkovo (LED) en San Petersburgo, Rusia, registró un fuerte crecimiento del tráfico del 25,4 por ciento, a 7,1 millones de pasajeros (junio de 2017: 1,7 millones de pasajeros, hasta un 23,8 por ciento). El Aeropuerto Xi'an Airport (XIY) de China continuó su crecimiento dinámico con un aumento del tráfico del 14,4 por ciento, a 20,1 millones de pasajeros (junio de 2017: 3,4 millones de pasajeros, hasta un 15,2 por ciento).

Aeropuertos del Grupo Fraport[1] Junio de 2017 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Aeropuertos totalmente DELTA DELTA DELTA consolidados Cuota (%) Mes % Mes % Mes % FRA Frankfurt Alemania 100,00 5.797.653 5,3 185.094 5,1 41.533 0,9 LJU Liubliana Eslovenia 100,00 156.092 15,0 1.043 18,7 3.280 1,6 LIM Lima Peru[2] 70,01 1.641.088 9,5 19.909 -1,4 14.840 4,1 Fraport Twin Star 60.00 852.399 9,3 1.195 7,9 6.412 2,7 BOJ Burgas Bulgaria 60,00 545.600 7,5 1.185 7,9 4.068 4,8 VAR Varna Bulgaria 60,00 306.799 12,7 11 2,8 2.344 -0,9 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A+B 73.40 3.945.992 16,0 n.d. n.d. 31.053 14,2 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A 73.40 2.117.261 15,2 n.d. n.d. 16.208 13,8 CFU Kerkyra (Corfu) Grecia 73,40 477.099 8,0 n.d. n.d. 3.435 6,2 CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 439.185 11,3 n.d. n.d. 2.749 7,3 EFL Kefalonia Grecia 73,40 107.048 12,1 n.d. n.d. 888 14,1 KVA Kavala Grecia 73,40 48.841 17,2 n.d. n.d. 470 10,8 PVK Aktion/ Preveza Grecia 73,40 98.415 23,1 n.d. n.d. 869 24,1 SKG Thessaloniki Grecia 73,40 653.227 20,5 n.d. n.d. 5.760 19,5 ZTH Zakynthos Grecia 73,40 293.446 21,4 n.d. n.d. 2.037 17,9 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia B 73.40 1.828.731 16,9 n.d. n.d. 14.845 14.7 JMK Mykonos Grecia 73,40 188.404 26,9 n.d. n.d. 2.376 45,2 JSI Skiathos Grecia 73,40 76.807 15,2 n.d. n.d. 724 13,5 JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 281.944 17,2 n.d. n.d. 2.354 15,6 KGS Kos Grecia 73,40 374.359 27,5 n.d. n.d. 2.604 19,7 MJT Mitilene (Lesvos) Grecia 73,40 51.548 24,0 n.d. n.d. 632 9,3 RHO Rodas Grecia 73,40 795.470 9,5 n.d. n.d. 5.434 3,2 SMI Samos Grecia 73,40 60.199 28,2 n.d. n.d. 721 17,0 En aeropuertos parcialmente consolidados[2] AYT Antalya Turquía 51,00 3.347.235 77,6 n.d n.d. 18.809 51,8 HAJ Hanover Alemania 30,00 573.827 10,0 1.121 -27,8 7.080 2,5 LED San Petersburgo Rusia 25,00 1.700.237 23,8 n.d. 15.031 16,0 XIY Xi'an China 24,50 3.387.036 15,2 21.630 20,8 25.896 12,2

Table continues below...

(CONTINUA)

PUBLICIDAD