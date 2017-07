COMUNICADO: Responsabilidad social, sostenibilidad y voluntariado medioambiental de VF Corporation (2)

- "Clothes the Loop", por The North Face(R) es un proyecto que comenzó en Estados Unidos en 2013, destinado a ayudar a los clientes a reciclar su ropa y calzado. The North Face(R) ha lanzado el programa a todos los establecimientos de propiedad y operados en Alemania y Reino Unido. A finales de julio de 2017, el programa también se lanzará en todas las tiendas de propiedad y operadas en Francia, Italia, España y Dinamarca." - "Second Chance", por Timberland(R) es una iniciativa activada en las tiendas de Timberland en Europa para volver a utilizar o reciclar zapatos traídos por los consumidores. En menos de un año, Timberland ayudó a reciclar más de 1.800 kilogramos de zapatos no usados. - "Skate and Donate", por VANS(R) se estableció en diciembre de 2016. Este programa ofrece a los clientes la oportunidad de devolver zapatos no usados a las tiendas Vans participantes en Alemania y Austria. - VF con sede en Stabio ha promovido "Time to Give Back", que dio a los asociados la oportunidad de donar ropa vieja para reciclar o reutilizar, apoyando "VestiTiVesto", un proyecto promovido por la asociación benéfica Fondazione Amici della Vita.

VF Corporation

VF Corporation equipa a los consumidores de todo el mundo con su amplia cartera de marcas icónicas de estilo de vida, incluyendo Vans(R), The North Face(R), Timberland(R), Wrangler(R) y Lee(R). Fundada en 1899, VF es una de las mayores empresas de prendas de vestir, calzado y accesorios del mundo con operaciones social y medioambientalmente responsables que abarca numerosas zonas geográficas, categorías de productos y canales de distribución. VF está comprometida a ofrecer productos innovadores para los consumidores y la creación de valor a largo plazo para sus clientes y accionistas.

VF International, con sede en Stabio (Suiza), es la sede central para el negocio EMEA (Europa, Oriente Medio, y Africa) y APAC (Asia-Pacífico) de la compañía.

