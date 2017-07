COMUNICADO: Responsabilidad social, sostenibilidad y voluntariado medioambiental de VF Corporation (1)

-- Responsabilidad social, sostenibilidad y voluntariado medioambiental: VF Corporation demuestra su compromiso con las comunidades locales del mundo con una serie de proyectos de servicio

Como una de las empresas de calzado y ropa más grande del mundo, VF tiene la responsabilidad de ayudar a construir un futuro mejor para la industria, empresa, empleados y las comunidades donde operamos. VF hace esto alentando y capacitando a los asociados a participar en iniciativas en las comunidades donde viven, trabajan y juegan. En 2016, 1.600 empleados de EMEA de la sede corporativa de VF y sus marcas ofrecieron de forma voluntaria más de 15.000 horas en sus comunidades locales.

VF cree firmemente que un ciudadano local activamente comprometido es bueno para la comunidad y el negocio: por esta razón, los empleados dan su tiempo y su experiencia como voluntarios en la comunidad local. Cada región y cada marca crean sus propios programas basados en las necesidades de la comunidad y deseos del empleado.

"Estamos contentos y orgullosos de ver que muchos de nuestro empleados se solidarizan para apoyar los diferentes proyectos, dedicando un día completo a la comunidad," comentó Anna Maria Rugarli, Directora Senior, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa EMEA. "Nuestros VF Community Days forman parte de una serie de iniciativas voluntarias que nuestro grupo organiza en todo el mundo para apoyar a las comunidades donde trabajamos."

Algunos ejemplos de los proyectos son:

- VF Community Day en Ticino, 11, 12 y 13 de julio: Tres días de voluntariado ambiental y social en el que cientos de empleados de VF Corporation apoyarán a organizaciones benéficas y causa local. Empleados de VF en la oficina de Stabio (Suiza) celebraron su primer VF Community Day en julio de 2014. - VF Community Day en Italia, en Pederobba, 6 de abril en la celebración del Día de la Tierra. El proyecto implicó a empleados en diferentes actividades apoyando LIPU (liga italiana para la protección de aves), una organización italiana de protección de la naturaleza y la biodiversidad. Un grupo de voluntarios ayudaron a restaurar el centro LIPU de educación mientras que otros limpiaron senderos del parque. - My Playgreen by Timberland(R): Timberland(R) se ha asociado con la Fundación Rey Balduino para crear un programa de apoyo a la creación, mantenimiento y mejora de espacios verdes en cinco ciudades europeas a lo largo de cinco años. En marzo, My PlayGreen había financiado 14 proyectos en Londres. En mayo, se inició en Milán, donde ofrecerá subvenciones de hasta 5.000 EUR para proyectos de base local que mejoran el acceso a espacios verdes para los niños de todas las procedencias. Para dar inicio a la edición de Milán de My Playgreen, 120 empleados de Timberland se ofrecieron como voluntarios a 3 proyectos de reverdecimiento urbano en Milán. - VF Community Day, en Nottingham, coincidiendo con la UK National Volunteering Week: el pasado mayo, aproximadamente 80 empleados de las principales marcas se unieron a varios proyectos de servicio de Nottinghamshire para apoyar las comunidades locales en las que los empleados trabajan y viven. - #VFit: el año pasado, VF Corporation se asoció con la organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, PhotoView PVCL Creative Learning Company (PVCL), para apoyar a los estudiantes en riesgo en la obtención de habilidades vitales para ayudarlos a conseguir trabajo. La iniciativa, #VFit, dirigida a estudiantes entre 16 y 20 años que estaban en riesgo de caer o dejar la educación general. El objetivo era reducir el número de jóvenes fuera de la educación, empleo o formación (NEET) en la ciudad. Un total de 16 estudiantes han completado una serie de tareas de fotografía, cine, edición y escritura así como la creación de un negocio de la vida real con el apoyo de gerentes especialmente formados en tiendas VF que sirvieron como formadores de negocios.

Sostenibilidad y responsabilidad son parte integral de las operaciones de VF. Dedicándonos a usar recursos de la tierra de forma eficiente y cuidadosa, VF seguirá siendo competitivo en un mercado consciente de recursos y ayudará a asegurar que las futuras generaciones viven en un mundo más limpio y saludable.

Para VF, centrarse en la sostenibilidad es la única clave para el crecimiento general del negocio de manera responsable: por cierto los productos son hechos, para que los proyectos preserven los recursos ambientales, apoyando a las comunidades locales donde opera VF.

VF Corporation anunció recientemente algunas iniciativas que apoyan el medioambiente. Algunas incluyen:

- Planeta: - VF apuesta por la fuente de energía renovable 100% para 2025 (incluyendo poseer y operar instalaciones) - VF Corporation lanzó su primer Forest Derived Materials Policy, estableciendo pautas formales para preferencias de compras de la empresa y uso de materiales y productos de bosques sostenibles. La política forestal de VF pretende evitar los problemas asociados con la deforestación y degradación forestal, incluyendo la pérdida de los bosques antiguos y en peligro de extinción, pérdida de biodiversidad y hábitat, el uso de trabajo forzado en la fabricación de productos forestales y la pérdida de los pueblos indígenas y los derechos de la comunidad local. - VF Corporation apoya el Paris Climate Agreement, el acuerdo de referencia de 2015 dirigido a combatir el cambio climático. - Productos sostenibles: - VF Corporation también publicó su Animal Derived Materials Policy: las marcas VF ya no usarán piel, angora o cuero exótico en sus productos. La nueva política progresiva, desarrollada en colaboración con The Humane Society of the United States and Humane Society International, describe qué material animal está prohibido y establece pautas formales para la adquisición y uso de materiales aprobados por las marcas de la empresa y socios de la cadena global de suministro. - "Make It Better" representa la mentalidad de Napapijri(R) para abrazar la innovación de productos para permitir soluciones que mejoren las vidas de aquellos que nos rodean, haciendo una contribución significativa para el mundo. La colección FW17 de la marca es orgullosamente 100% libre de piel y plumas. - VF firmó una carta de compromiso durante la última Cumbre de la Moda de Copenhague en mayo de 2017 para definir una estrategia circular. Con esta carta, han convenido establecer objetivos para el año 2020 e informar sobre el progreso de la implementación del compromiso. La empresa se compromete a ser parte de una industria de la moda que pueda llevar la transición a un sistema circular, que restaura y regenera materiales al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de diseño innovador, mayor compromiso con el cliente y la captación de valor económico.

Las marcas de VF lanzaron una nueva iniciativa en la tienda para reciclar y ampliar el ciclo de vida de la ropa y calzado.

