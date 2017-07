COMUNICADO: Supermicro lanza sistemas Server Building Block X11 compatibles con los nuevos procesadores escalables Xeon de Intel (2)

-- Placa de servidor de cuádruple zócalo - X11QPH+ compatible con 4 nuevos procesadores escalables Intel Xeon hasta 205 W, 28 núcleos, 48 DIMM, 6TB DDR4-2666MHz con un diseño de 3 UPI para alcanzar un rendimiento un 50% más rápido que el de las plataformas de 4 vías de la generación anterior en 2U/4U. -- Placas base de doble zócalo compatibles con procesadores escalables Intel Xeon hasta 205W, 28 núcleos, 24 DIMM, 3TB DDR4-2666MHz, compatible con NVMe, compatible con 12Gbp/s SAS 3.0, USB 3.1, ranuras PCI-E M.2, 10GBase-T doble integrada y SFP+ in E-ATX, ATX y otros formatos optimizados. Las nuevas placas base estándar de formato X11 DP de Supermicro incluyen: -- X11DPi-NT/N: Placas convencionales E-ATX 2U/4U -- X11DPL-i: Placa optimizada para centros de datos con coste optimizado ATX -- X11DAi-N: Placa de terminal versátil E-ATX -- X11DPH-i/T/TQ: Placas optimizadas para almacenamiento con máxima E/S E-ATX -- X11DDW-L/NT: Placa WIO para la expansión flexible en 1U/2U -- X11DPG-QT: 4 unidades de procesamiento de gráficos (GPU)/terminal coprocesador principal -- Placas base de un solo zócalo compatibles con procesadores escalables Intel Xeon Procesadores de hasta 205W TDP, 28 núcleos, 8 DIMM, 1TB DDR4-2666MHz, compatible con NVMe, compatible con 12Gbp/s SAS 3.0, ranuras PCI-E M.2, 10GBase-T doble integrada y SFP+ en ATX, mATX, WIO, unidad de procesamiento de gráficos (GPU) y otros formatos optimizados. Estas placas base UP ofrecen soluciones optimizadas para aplicaciones que además son compatibles con almacenamiento, computación en la nube, redes, 1U tres tarjetas adicionales WIO, unidad de procesamiento de gráficos (GPU), aprendizaje profundo, computación de alto rendimiento (HPC) y aplicaciones generales del servidor. El primer grupo de las nuevas placas base X11 UP de Supermicro incluye: -- X11SPi-TF: Placa para sistema HPC con coste optimizado y con 10GbE -- X11SPL-F: Placa base con E/S intensiva y coste optimizado con 7 ranuras PCIe -- X11SPW-TF/-CTF: Sistema 1U/3AOC con formato WIO con 10GbE + SAS3 -- X11SPH-NCTF/-NCTPF: Placa de sistema de almacenamiento con coste optimizado con 3 variantes -- X11SPM-F/-TF/-TPF: Solución embebida mATX con entrada de 12 V CC -- X11SPG-TF: Solución intensiva de E/S extrema 1U/2GPU o 1U/5AOC con 10GbE -- Chasis, fuentes de alimentación y accesorios optimizados de última generaciónSupermicro lanza la mayor selección de la industria de sistemas de componentes (Building Block Solutions) de alta calidad para hardware totalmente optimizado y personalizado de generación X11 de servidores, almacenamiento, redes y terminales con elementos de alimentación más modernos y mejores diseños térmicos, compatibles con la nueva familia de procesadores escalables Intel Xeon, con más núcleos y mayores márgenes de TDP (potencia máxima disipada), de 205 vatios o más. Las características clave de los chasis incluyen SAS3 12Gb/s, compatibilidad con almacenamiento NVMe y fuentes de alimentación de nivel Titanium (eficiencia del 96% o más). Con los diseños térmicos más optimizados de la industria, los sistemas de Supermicro cuentan con refrigeración natural (free air cooling) para ayudar a los usuarios a ahorrar un montón de energía y proteger nuestro planeta.

Además de las potentes líneas de placas base y chasis, Supermicro también cuenta con la mayor selección de la industria de barebones (armazones) y sistemas completos. Para más información, visite www.supermicro.com/X11/ [http://www.supermicro.com/X11/].

