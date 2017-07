COMUNICADO: Amerijet International Airlines - La primera aerolínea de carga estadounidense que obtiene la certificación CEIV

FORT LAUDERDALE, Florida, 11 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Amerijet International es la primera aerolínea exclusivamente de carga de los Estados Unidos en obtener la certificación CEIV-Pharma de IATA después de recibir la designación el 27 de junio del 2017.

La finalización exitosa del proceso de certificación permite que Amerijet fortalezca su promesa de superar los altos estándares establecidos por la industria farmacéutica. Amerijet ha invertido mucho en tecnología, infraestructura y procesos en los últimos años para asegurar el manejo y transporte seguro de carga de alto valor y sensible a la temperatura.

"Esta certificación reconfirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad, profesionalismo y transparencia. Ser la primera aerolínea exclusivamente de carga de los Estados Unidos en recibir el Centro de Excelencia para Validadores Independientes en Logística Farmacéutica es un resultado directo del trabajo duro y las inversiones que hemos hecho en los últimos años a nuestro programa de Control de Temperatura (ATC) ", dijo Vic Karjian, Presidente y CEO de Amerijet International Airlines.

Amerijet tiene más de 40 años de experiencia en el manejo de carga aérea sensible a la temperatura. La aerolínea transporta más de 300 millones de libras (136 millones de kilogramos) de carga, incluyendo 65 millones de libras (30 millones de kilogramos) de productos de temperatura controlada anualmente. Amerijet tiene un edificio de manejo de carga de temperatura controlada en el aeropuerto de Miami que incluye una instalación de enfriamiento personalizada con sistemas de alarma activos, registradores de datos de temperatura y monitoreo CCTV 24/7. Las cámaras de enfriamiento farmacéuticas monitoreadas por computadora proporcionan temperaturas de almacenamiento para ambientes de 15 ° C a 25 ° C, refrigerados entre 2 ° C y 8 ° C y congelados a -0 ° C. Rasheme Richardson, Vicepresidente de Operaciones del Aeropuerto de Amerijet, añadió: "Como una aerolínea, nuestra función en la cadena de suministro es proporcionar un manejo seguro y garantizar la integridad de la temperatura para todos los envíos farmacéuticos. Exigimos los mismos estándares y procesos uniformes de todos nuestros socios comerciales, incluyendo a nuestros operadores y compañías de transporte terrestre. Cumpliendo con los estándares de logística de la cadena de frío del cuidado de la salud, cual es esperado de los fabricantes de productos farmacéuticos y de las compañías de ciencias de la vida, ayuda a apoyar la iniciativa sanitaria global de poner la seguridad del paciente en primer lugar.

"La estrategia de Amerijet de mejorar su oferta de envió farmacéutica a través de la inversión en la última tecnología de la cadena de frio y de unirse al programa de certificación IATA CEIV Pharma demuestra el compromiso a la seguridad del paciente de la aerolínea. Felicitamos a Amerijet por su logro en satisfacer las expectativas de estandarización y transparencia de los exportadores. Esto contribuirá al desarrollo de un servicio de carga aérea más fuerte, más competitivo y mejorado para los productos farmacéuticos en Norte América y Latinoamérica para este sector vital", dijo Glyn Hughes, Jefe Global de Carga de IATA.

Con más de 40 años de experiencia en el sector de carga, Amerijet opera su propia flota dedicada de cargueros de aviones B767-300 / 200 desde su centro de actividad principal en el Aeropuerto Internacional de Miami a 38 destinos en todo el Caribe, México, Centro y Sudamérica. La compañía proporciona más capacidad de la cubierta principal a más destinos con más frecuencia que cualquier otro operador exclusivamente de carga en su región de servicio. La red global de Amerijet llega a 476 destinos en Europa, Asia, Pacífico, Sudáfrica y Oriente Medio, con soluciones de transporte inclusivas y transparentes para clientes que envían artículos sensibles al tiempo, valiosos y controlados por temperatura.

Dentro de los Estados Unidos, Canadá y México, Amerijet se asocia con operadores regionales y locales de alta calidad basados en activos para proporcionar servicios de camiones completos, consolidados o dedicados. A través del servicio internacional de la compañía en la región en el Caribe, Centro América y Sur América, Amerijet ofrece despacho de aduana y entrega de última milla para clientes comerciales en muchas industrias.

Las instalaciones de manipulación de carga aérea de Miami de 210,000 pies cuadrados (19,509 metros cuadrados) y 100,000 pies cuadrados (9,290 metros cuadrados) de la empresa incluyen un centro de manipulación perecedero a la medida que proporciona almacenamiento refrigerado, congelado y refrigerado para mantener la cadena de integridad fría de productos farmacéuticos y perecederos durante el proceso de transporte. Los procedimientos avanzados de monitoreo, las alertas de envío en tiempo real y el seguimiento de la carga proporcionan visibilidad de extremo a extremo de cada envío.

