COMUNICADO: Las cinco líneas de la declaración de los líderes del G20 que cambiarán el futuro de la educación global

NUEVA YORK, 10 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- El G20, la reunión anual que reúne a los líderes de los 19 países más ricos del mundo y a la Unión Europea, reconoció la propuesta innovadora de la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades para la Educación Mundial (la Education Commission) para financiar una educación mundial. Los líderes se comprometieron en la cumbre de este año en Hamburgo, Alemania, a fomentar el International Finance Facility for Education (Servicios financieros internacionales para la educación), una iniciativa novedosa que podría posibilitar la financiación de la educación mundial.

El International Finance Facility for Education, que podría generar 10 mil millones de dólares estadounidenses al año en 2020, fue propuesto por el Secretario de las Naciones Unidas a los líderes del G20. De todas las propuestas en desarrollo y bajo consideración, el G20 eligió tomar nota de una nueva iniciativa osada y han acordado proseguir adelante en el momento en que Argentina asume la presidencia del G20. Con ello, los líderes del G20 se han comprometido a priorizar la financiación necesaria para asegurar que 825 millones de niños, una proyección para 2030 de niños con falta de la escolarización necesaria para buscar empleo, estén en la escuela y aprendiendo.

El texto de la declaración de los líderes del G20 de 2017 dice: "Tomamos nota de la propuesta del Secretario general de la ONU para establecer un servicio financiero internacional para la educación que tenga en cuenta otras iniciativas existentes, tales como Global Partnership for Education (Asociación global para la educación) y Education Cannot Wait (La educación no puede esperar), y esperamos examinarla con mayor detenimiento durante la presidencia de Argentina con el fin de hacer recomendaciones sobre la misma."

Gordon Brown, presidente de Education Commission, comentó acerca de la cumbre del G20: "La declaración de hoy es una victoria para los niños de todo el mundo. Ofrecer educación a todos los niños es la lucha de derechos civiles de nuestra época y los líderes del G20 por fin han confirmado este derecho reconociendo la necesidad urgente del International Finance Facility for Education. Ahora empieza el trabajo para que el servicio sea operativo. Mientras se le niegue el derecho a la educación a un solo niño, aún tendremos trabajo que hacer."

La Education Commission, que se inició en 2005, es una importante iniciativa global que compromete a líderes mundiales, políticos e investigadores para desarrollar un caso convincente de inversión y una vía de financiación para lograr igualdad de oportunidades en educación para los niños y los jóvenes.

La Education Commission está presidida por Gordon Brown, guiada por 26 miembros de alto nivel y coorganizada en Noruega, Chile, Indonesia, Malaui y la UNESCO.

