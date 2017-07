COMUNICADO: NTT Com ofrece servicios de soporte para Microsoft Azure Stack

Ofreciendo equilibrio, agilidad y control en los entornos de cloud híbrido

NTT Communications Corporation (NTT Com), proveedor de soluciones TIC y comunicaciones internacionales dentro del Grupo NTT (TYO: 9432), ha anunciado que ofrecerá soporte para Microsoft Azure Stack tanto en Europa como en Estados Unidos ofreciendo a los clientes servicios de migración y externalización para que estén preparados para el lanzamiento del producto de Microsoft, actualmente previsto en septiembre de 2017.

Azure Stack está diseñado para adaptar muchas de las características de la plataforma cloud Azure en el centro de datos, ofreciendo a los clientes de cloud híbrido la flexibilidad e innovación necesarias para cumplir los objetivos de negocio de aquellas empresas que están adoptando una estrategia de transformación de datos.

"Estamos encantados de ser uno de los primeros en ofrecer soporte para Microsoft Azure Stack", dijo Hirofumi Miyama, vicepresidente sénior, director de Servicios gestionados, en NTT Com. "Azure Stack es un producto revolucionario y una parte estratégica para incrementar nuestro porfolio de servicios cloud. Es particularmente relevante para clientes que previamente no podían adoptar soluciones de cloud híbrido debido a la normativa en materia de soberanía de datos y gobernanza. Azure Stack ofrecerá a nuestros clientes una solución más rápida y segura que les permitirá optimizar verdaderamente sus costes y rendimiento y cumplir las crecientes demandas de las empresas en TI".

En acuerdos estratégicos de colaboración basados en hardware de Dell EMC y HPE, NTT Com ofrecerá servicios gestionados a través de NTT Com Managed Services, proveedor global de servicios gestionados de NTT Com, además de Azure y Azure Stack, ofreciendo un completo porfolio de servicios gestionados de cloud híbrido. Actualmente, NTT Com ya gestiona la plataforma Azure de muchos de sus clientes, y ahora está preparándose para Microsoft Azure Stack, con el objetivo de ofrecer una perfecta transición a los clientes que quieran aprovechar esta tecnología tan pronto como esté disponible.

Bob Ellsworth, director de Enterprise Modernization & Azure HiPo (High Potential Partners) en Microsoft dijo esto en cuanto al comunicado: "NTT Communications representa el partner de servicio que Microsoft está buscando para llevar Azure Stack al mercado. El hecho de que NTT Com identificara el potencial del producto, y comprometiese los recursos necesarios para acreditarse desde el principio, les dará sin duda una clara ventaja en el mercado".

Con experiencia contrastada en implementaciones complejas de cloud híbrido y una huella global de 140 centros de datos, NTT Com está posicionándose para liderar globalmente la implementación de Azure Stack.

