Trump avanza un "potente y rápido" acuerdo comercial con Reino Unido

De momento no pueden hacer ese tratado pues aun UK sigue perteneciendo a la UE, aun les quedan varios añitos para formalizarlo y eso contando con que Trump o May sigan en el poder.



A todos los anglofilos que pululan por estos foros, mejor trabajar por vuestro pais y no dejaros arrastrar por cantos falsos de sirenas que ya somos mayorcitos.