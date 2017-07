COMUNICADO: Dalian Wanda Group anuncia los resultados del primer semestre de 2017

*Los ingresos del primer semestre de 2017 de Dalian Wanda Group aumentaron un 12,4% interanual hasta los 134.850 millones de yuanes.

*Los ingresos no inmobiliarios de Dalian Wanda Group en el primer semestre de 2017 representaron el 57,9% de los ingresos totales.

PEKIN, 7 de julio de 2017 /PRNewswire/ - En el primer semestre de 2017, Dalian Wanda Group Co., Ltd. mantuvo su fuerte trayectoria de crecimiento en todas las áreas de negocio. Los activos de Wanda en este periodo ascendieron a 882.640 millones de yuanes, un 19,8% más que a finales de junio de 2016. Los ingresos de la empresa en el primer semestre aumentaron un 12,4% hasta los 134.850 millones de yuanes y alcanzaron el 116,2% del objetivo del primer semestre. Sin incluir a Wanda Tourism, que fue adquirida por ly.com a principios de este año, los ingresos se incrementaron en un 17,9% interanual.

Los ingresos del sector inmobiliario fueron de 56.830 millones de yuanes, un 42,1% del total de los ingresos del grupo. En lo que respecta al sector de servicios o al sector no inmobiliario, los ingresos fueron de 78.020 millones de yuanes o, lo que es lo mismo, un 57,9% de los ingresos totales.

Los ingresos de Wanda Commercial Properties en el primer semestre alcanzaron los 73.500 millones de yuanes, lo que representó un 115,3% del objetivo del primer semestre, con lo que se logró un fuerte crecimiento del 14,2%. Los ingresos del primer semestre de Wanda Commercial Properties incluyeron 56.340 millones de yuanes en ventas de propiedades inmobiliarias, con lo que completó el 119,2% de su propio objetivo sectorial del primer semestre y con lo que alcanzó un incremento interanual del 11,3%. Con una suma total de 49.140 millones de yuanes, el efectivo de las cuentas por cobrar alcanzó un 55,4% del objetivo anual y un 120,3% del objetivo del primer semestre. Los ingresos por alquileres subieron un 34,3% interanual en el primer semestre hasta los 11.690 millones de yuanes, con lo que se llegó al 102,2% de la planificación para el primer semestre. El índice de cobro de alquileres del primer semestre fue del 100%. El volumen total de visitantes de Wanda Commercial Properties alcanzó los 1.460 millones y aumentó un 31,9% interanual.

En el primer semestre de 2017, Wanda Commercial Properties inauguró 14 proyectos, entre los que se incluían 3 Wanda Plazas y 2 Wanda Malls de su propiedad con una superficie total de 912.000 metros cuadrados. Además, se inauguraron 9 Wanda Plazas asset-light (con activos reducidos), con una superficie total de 1115 millones de metros cuadrados. Wanda Commercial Properties también inauguró 4 nuevos hoteles y firmó contratos para 6 nuevos proyectos de exportación de gestión de marcas hoteleras, incluido un complejo hotelero Wanda Realm en Langkawi, Malasia.

En el primer semestre de 2017, Wanda Group desarrolló 28 proyectos, concretamente 26 Wanda Plazas y 2 Wanda Cities. Todos los Wanda Plaza son proyectos asset-light, entre los cuales 14 son proyectos de inversión asset-light y 12 son proyectos de cooperación asset-light.

Hasta el 30 de junio de 2017, las propiedades inmobiliarias en posesión de Wanda Commercial Properties aumentaron hasta los 33,87 millones de metros cuadrados, un 4,8% más que a finales de 2016. La reserva de terrenos alcanzó los 73,326 millones de metros cuadrados, incluidos 13,603 millones de metros cuadrados en propiedad y los 37,596 millones de metros cuadrados de propiedades en venta, los cuales alcanzaron un valor de 792.400 millones de yuanes. La superficie de propiedades en venta de las ciudades de primer y segundo nivel alcanzó los 37,596 millones de metros cuadrados, lo que representó el 63,8% de la superficie total de propiedades en venta y cuyo valor alcanzó el 78,8% del valor total de las propiedades en venta.

Wanda Cultural Industry Group obtuvo unos ingresos de 30.800 millones de yuanes en este periodo, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto representa el 102,5% del objetivo del primer semestre. Sin incluir a Wanda Tourism, los ingresos de Cultural Group incrementaron en un 31% interanual.

Wanda Financial Group obtuvo ingresos de 20.610 millones de yuanes en el primer semestre, lo que supone un incremento del 46,8%. Financial Group también alcanzó el 152,7% del objetivo para el primer semestre y el 80,5% del objetivo anual.

Wanda Internet Technology Group obtuvo ingresos de 2560 millones en el primer semestre y llegó al 119,4% del objetivo del primer semestre. Internet Technology Group tiene 191 millones de usuarios activos y 87,56 millones de usuarios de la plataforma de comercio electrónico Ffan (fei-fan). Se han firmado y se ha cooperado en 3382 grandes proyectos empresariales, con lo que se ha alcanzado el 102% de la planificación. Se han firmado y se ha cooperado en 161.500 pequeños y medianos proyectos empresariales, con lo que se ha completado el 105% de la planificación.

Los ingresos de otras empresas de Wanda Group fueron de 7380 millones de yuanes, con lo que se alcanzó el 57% del objetivo anual y el 112,3% del objetivo del primer semestre.

En la primera mitad de 2017, Dalian Wanda Group ha creado 49.000 puestos de trabajo en servicios, incluida la contratación de 25.000 graduados universitarios. Wanda pagó 19,54 millones de yuanes en impuestos y donó 420 millones de yuanes en efectivo en el primer semestre del año.

Mientras tanto, Dalian Wanda Group recibió 65 distinciones "National Green Building Design" y 16 proyectos Wanda recibieron las distinciones "Green Building Operation".

