COMUNICADO: La compañía de impresión online PrintCarrier.com presenta tarjetas de visita con corte láser

WINTERHAUSEN, Alemania, July 6, 2017 /PRNewswire/ --

Las tarjetas de visita con corte láser compiten con las tarjetas de papel tradicionales y abren nuevas posibilidades para diseños personalizados.

La demanda de tarjetas de visita poco usuales está creciendo, y mucha gente quiere una tarjeta de visita que destaque entre la multitud. La compañía de impresión online PrintCarrier.com ofrece muchos nuevos materiales y técnicas de acabado innovadoras - incluyendo corte láser.

Tarjetas de visita con corte láser: la actualización a tarjetas de visita de papel tradicionales

Por un tiempo, la demanda de materiales y técnicas de procesamiento de tarjetas de visita especiales ha ido creciendo como una forma de utilizar el diseño para destacar de las tarjetas de visita ordinarias. La diferenciación puede lograrse mediante el uso de materiales inusuales o una técnica de acabado, convirtiendo una simple tarjeta de visita en algo especial.

El corte mediante láser es uno de estos acabados y se crea por medio de rayos láser. Usando esta técnica, cualquier forma o patrón, incluyendo líneas de espesor o puntos, se pueden cortar o grabar en el material elegido. Hay una amplia gama de materiales para elegir, como tipos de papel que pueden acabar de esta manera, incluyendo revestido, sin recubrimiento, impreso, sin impresión, papel de masa de color y textura. Además de varios tipos de papel de lujo y cartón, PrintCarrier.com también ofrece acabado láser sobre una selección de maderas nativas y exóticas y vidrio acrílico transparente.

El corte mediante láser no tiene límites en cuanto a las ideas y diseños que pueden crearse, abriendo posibilidades de diseño sin precedentes para las tarjetas de visita. El láser se utiliza para aplicaciones donde las herramientas de corte convencionales ya no pueden funcionar. Se pueden crear logos intrincados así como patrones de gran escala, estructuras tipo red y efectos especiales. El corte por láser no sólo es completamente nuevo en cuanto al efecto visual creado, sino también implica una experiencia táctil.

Según el consejero delegado y fundador de la compañía Günter Makowski, "Además de una amplia gama de materiales, queremos ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de acabados con el fin de darles la oportunidad de diseñar tarjetas de visita personalizadas o incluso únicas."

Imagen de material disponible en: https://www.printcarrier.com/userdata/u260790/data/de/downloads/presse/pressemitteilung_lasercut.zip

Contacto de prensa: Manuela Richter - Tel.: +49(0)9333/90372202 - m.richter@printcarrier.com

