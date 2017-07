COMUNICADO: Roche presenta la primera prueba diagnóstica de detección del VIH-1 y el VIH-2 para los sistemas cobas® 6800 y 8800 (2)

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se clasifica en dos tipos: el VIH-1 y el VIH-2. Es tipo VIH-1 es el responsable de la mayor parte de las infecciones de todo el mundo, en tanto que el tipo VIH-2 ha quedado confinado, en gran medida, a personas residentes en el Africa occidental o procedentes de esa zona. Tanto el VIH-1 como el VIH-2.tienen las mismas vías de transmisión y ambos pueden causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida); sin embargo, hay que distinguir las infecciones por VIH-2 de las causadas por el VIH-1 en razón de su distinto tratamiento clínico.

El diagnóstico, el tratamiento antirretrovírico de gran actividad y las pruebas de carga vírica, destinadas a determinar la cantidad de VIH circulante, han contribuido al aumento, a un ritmo constante, de la esperanza de vida de los infectados por VIH, que ahora se sitúa en 13 años.

Acerca de los sistemas cobas 6800 y 8800

Los sistemas cobas 6800 y 8800 son soluciones totalmente integradas y automatizadas que vienen a establecer un patrón para la realización de análisis moleculares habituales en los ámbitos de vigilancia de la carga vírica, cribado de donantes, salud de la mujer y microbiología. Estos sistemas, basados en la tecnología de RCP que ha sido merecedora de un premio Nobel, están concebidos para ofrecer plena automatización, mayor rendimiento y más brevedad en el tiempo de obtención del resultado, confiriendo así al usuario UNA mayor flexibilidad para aumentar la eficiencia global de los procedimientos de trabajo.

Estos sistemas arrojan un máximo de 96 resultados en menos de 3,5 horas y, en un turno de ocho horas, serían 384 resultados para el sistema cobas 6800 y 960 resultados para el cobas 8800. Gracias a cualquiera de los dos, el laboratorio puede llevar a cabo tres análisis en la misma secuenciación, sin necesidad de clasificaciones previas. Estos sistemas también admiten un máximo de ocho (en el caso del cobas 6800) y cuatro horas (en el caso del cobas 8800) de ausencia del usuario, con una mínima interacción por parte de este.

Los análisis moleculares añadidos que pueden usarse con los sistemas cobas 6800 y 8800 son el VHB, citomegalovirus, el virus del papiloma humano y Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, además de tres determinaciones de última generación para el cribado de donantes: la prueba cobas múltiple, la pensada para el virus del Nilo Occidental y la del virus de la hepatitis E.

