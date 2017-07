COMUNICADO: Un nuevo análisis revela datos importantes para pacientes con metástasis hepáticas de cáncer de colon primario del lado

De los 739 pacientes reclutados en los estudios SIRFLOX y FOXFIRE Global y presentados por el Prof. van Hazel en el WCGC, 179 (24,2%) tenían un tumor en el lado derecho (RSP) y 540 (73,1%) un tumor en el lado izquierdo (LSP); 16 (2,2%) pacientes tenían un tumor primario en ambos lados, y la ubicación del tumor era desconocida en 4 pacientes (0,5%).[1] Según lo esperado, los pacientes con un RSP eran mayores (media de 64,4 vs a 61,6 años), y una proporción mayor eran mujeres (42,5% frente al 32,0%), comparado con aquellos pacientes con un LSP, sin embargo, no había diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en lo referente a la ubicación del tumor primario. La supervivencia global mejoró de manera significativa con la adición de SIRT con microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 a la quimioterapia de primera línea con mFOLFOX6 (más o menos bevacizumab) en pacientes de mCRC con un tumor primario en el lado derecho (promedio 22,0 frente a 17,1 meses, con o sin SIRT, respectivamente; HR: 0,64 [95% CI: 0,46-0,89]; p=0,007). No se observó ninguna mejora en la supervivencia con la adición de SIRT a la quimioterapia de primera línea con mFOLFOX6 en pacientes con tumores LSP (promedio 24,6 frente a 26,6 meses, con y sin SIRT, respectivamente; HR: 1,12 [95% CI: 0,92-1,36]; p=0,279).

Un ensayo estadístico estándar de la interacción del tratamiento según la localización para la supervivencia global también resultó muy significativo (chi cuadrado: 9,49; p=0,002; HR: 0,548 [95% CI: 0.37-0.80]), proporcionando evidencia adicional de que el beneficio observado de añadir SIRT a la quimioterapia con mFOLFOX6 en pacientes de mCRC con RSP no fue un hallazgo fortuito.

Los pacientes con tumores RSP tratados con SIRT más mFOLFOX6 también mostraron una tendencia hacia una mejora de la supervivencia libre de progresión (PFS) en comparación con aquellos que recibieron únicamente mFOLFOX6 (en promedio, un 10,8 frente a 8,7 meses, respectivamente; HR: 0,73 [95% CI: 0,53-1,01]; p=0,053).

No había diferencias significativas en la incidencia de efectos secundarios entre los pacientes con tumores RSP y aquellos con tumores LSP. "Aunque los efectos secundarios eran más habituales en el grupo de quimioterapia más SIRT del análisis combinado, estos fueron generalmente predecibles y manejables", anotó el Prof. van Hazel.

El Prof. van Hazel concluyó que "la localización del tumor primario en mCRC está surgiendo como un importante factor de pronóstico y de predicción de la respuesta al tratamiento. Los pacientes con mCRC de tumores primarios del lado derecho muestran claramente un peor pronóstico y una menor respuesta al tratamiento en comparación con los pacientes con tumores primarios del lado izquierdo. Nuestro análisis del impacto de la ubicación del tumor primario en el resultado en los grupos de los estudios SIRFLOX y FOXFIRE Global muestra que la adición de microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 a la quimioterapia de primera línea basada en FOLFOX estuvo asociado a un aumento estadísticamente significativo y clínicamente relevante de la supervivencia global para pacientes con un tumor primario del lado derecho."

"Creemos que nuestros datos se sumarán a la creciente literatura sobre el impacto de la localización del tumor primario en los resultados de mCRC, que ha sido observado con varios tratamientos y, en caso de ser validado, apoyar un enfoque basado en la lateralidad para la selección de pacientes para SIRT en el tratamiento de primera línea de mCRC exclusivamente hepáticas o con predominancia hepática."

Acerca del cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal es el cuarto cáncer más diagnosticado en el mundo y la tercera causa más común de muerte por cáncer, cobrándose anualmente cerca de 700.000 vidas.[9] En más de la mitad de los pacientes afectados de cáncer colorrectal se diagnosticarán metástasis, con mayor frecuencia en el hígado.[10],[11]

¿ Qué es SIRT con microesferas de resina SIR-Spheres Y-90?

SIRT con microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 es un tratamiento aprobado para tumores hepáticos inoperables. Es un tratamiento mínimamente invasivo que libera elevadas dosis de radiación beta de alta energía directamente a los tumores. SIRT es administrado a los pacientes por radiólogos intervencionistas que infunden millones de microesferas de resina radiactivas (con un diámetro de entre 20 y 60 micras) a través de un catéter en las arterias del hígado que suministran la sangre a los tumores. Al utilizar el riego sanguíneo de los tumores, las microesferas alcanzan selectivamente los tumores de hígado con una dosis de radiación que es hasta 40 veces superior que la radioterapia convencional, mientras preservan el tejido sano.

Las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 están aprobadas para su uso en Argentina, Australia, Brasil, la Unión Europea (marca CE), Suiza, Turquía y varios países de Asia para el tratamiento de tumores hepáticos no operables. En Estados Unidos, las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 disponen de una Aprobación de Pre-comercialización (PMA) de la FDA y están indicadas para el tratamiento de tumores hepáticos metastásicos no operables de cáncer colorrectal primario en combinación con quimioterapia arterial intra-hepática (IHAC) adyuvante de FUDR (floxuridina).

Acerca de Sirtex

Sirtex Medical Limited es un negocio para el cuidado global de la salud con sede en Australia que trabaja para mejorar los resultados de tratamiento en las personas con cáncer. Nuestro principal producto actual, las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90, es una radioterapia dirigida para el cáncer de hígado. Se han suministrado, aproximadamente, 67.000 dosis para el tratamiento de pacientes con cáncer de hígado en más de 1.000 centros médicos de más de 40 países Para más información visite http://www.sirtex.com.

Referencias:

