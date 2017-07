COMUNICADO: Yas Marina Circuit y FLASH revelan dos artistas de los 2017 Abu Dhabi Grand Prix After-Race Concerts

ABU DHABI, EAU, July 4, 2017 /PRNewswire/ --

-- Yas Marina Circuit y FLASH revelan que la superestrella global P!NK y el DJ internacional Calvin Harris estarán en los 2017 Abu Dhabi Grand Prix After-Race Concerts

Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment anunciaron hoy a dos de los cuatro artistas internacionales para los Yasalam After-Race Concerts de este año en el 2017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX.

Dando inicio a cuatro días de celebraciones, el jueves 23 de noviembre el internacionalmente famoso DJ Calvin Harris vuelve a Abu Dhabi para encender el 2017 Yasalam After-Race Concert de alta energía y talento musical de clase mundial.

El productor ganador del premio Grammy, compositor y DJ, Calvin Harris es un testaferro para la música de danza moderna, después de haber batido récords mundiales y dominado las listas de éxitos de la música mundial.

Coronando la fiesta el domingo 26 de noviembre, P!NK, considerada como uno de los iconos pop femeninos con más ventas estará para cerrar el fin de semana de la carrera.

Redefiniendo el título de 'estrella de rock', P!NK es una persona muy conocida por sus singles de pop y rock, incluyendo "Get the Party Started", "So What" y "Try".

Los organizadores también revelaron que los asistentes a la carrera tienen la nueva opción de actualizar su fin de semana de carrera comprando la actualización 'Golden Circle' para los After-Race Concerts. Ofreciendo el mejor acceso a los conciertos de estrellas, los paquetes de actualización de 4 noches están disponibles para comprar ahora de AED945.

Al Tareq Al Ameri, consejero delegado de Yas Marina Circuit, dijo: "Estamos encantados de dar a conocer nuestro primer artista de los Yasalam After-Race Concerts de este año.

"Cada año, nuestro objetivo es dar a los portadores de entradas valor más grande y mejor proporcionando cuatro días de entretenimiento nuevo y emocionante dentro y fuera de la pista. Esperamos hacer más anuncios sobre nuestra After-Race pronto. Y con la introducción de entradas Golden Circle disponibles para la compra, el mejor acceso es para los aficionados que lo valoran más."

Como siempre, la única manera de disfrutar de los cuatro Yasalam After-Race Concert será comprar una entrada para el Abu Dhabi Grand Prix.

Entradas disponibles online en http://www.yasmarinacircuit.com, a través del Yas Marina Circuit Call Centre (800 927) o +971 (0) 2 659 9800, y a través de la app de smartphone YasHUB y su página de Facebook: http://www.facebook.com/yasmarinacircuit

