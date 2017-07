COMUNICADO: Disfrute de sus vacaciones de verano. ¡Revise la batería ahora!

HANNOVER, Alemania, July 4, 2017 /PRNewswire/ --

El Dr. Christian Rosenkranz, director de Power Solutions engineering Europe de Johnson Controls, explica por qué las temperaturas pueden estropear su batería y por qué revisar la batería es fundamental, sobre todo en la época estival.

-- Cross reference: Picture is available via epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu ) -

Evite las averías durante el verano

El verano es tiempo de viajar. Imagine que va por la carretera camino de su destino vacacional y de pronto su coche ya no arranca por culpa de una batería defectuosa. Según la última estadística de ADAC, el 39% de las averías son causadas por la batería. Esto puede darse por diversos factores. A causa de las elevadas temperaturas exteriores, la mayoría de los conductores ponen el aire acondicionado al máximo. Las funciones que consumen electricidad adicional, como las unidades GPS móviles, los cargadores de teléfono, las neveras portátiles y los monitores de infoocio, suponen un esfuerzo adicional para la batería de su coche. A baja velocidad, por ejemplo, como en un atasco, el motor no genera mucha energía y el alternador no es capaz de satisfacer la demanda de electricidad del vehículo. Le corresponde, por lo tanto, a la batería suministrar energía al vehículo y a sus accesorios. Para asegurarse de que su vehículo funcione a pleno rendimiento, revise la batería antes de partir a su destino vacacional en un taller independiente o un concesionario. Normalmente, las revisiones son gratuitas.

La batería envejece en verano y muere en invierno

La temperatura ambiente mientras la batería está en marcha es importante para su durabilidad. Una temperatura exterior de +20 C es óptima para la batería de su coche. Si la temperatura es considerablemente más elevada, las reacciones electroquímicas y la corrosión de la batería son más aceleradas. Esto supone que la batería se puede descargar con mayor rapidez, y una batería de por sí defectuosa no sobrevivirá el verano.

¿ Conduce un vehículo Start-Stop?

Si conduce un vehículo Start-Stop debe prestar más atención. Solo dos tecnologías de batería están diseñadas para satisfacer las demandas de un sistema Start-Stop. En los vehículos Start-Stop, la batería debe ser capaz de arrancar el motor varias veces durante un único desplazamiento. Si su batería ya está defectuosa, el sistema de gestión de la misma reducirá el rendimiento de los distintos dispositivos consumidores de energía o incluso apagará automáticamente algunos de ellos, como el aire acondicionado, para reservar un suministro suficiente de energía a la función Start-Stop. Por lo tanto, el estado de la batería en un vehículo Start-Stop afecta al funcionamiento del vehículo y de sus sistemas. Así pues, se debe revisar la batería con frecuencia en un taller, donde disponen de las herramientas de diagnóstico adecuadas para su comprobación y sustitución. Recomendamos encarecidamente ir al taller para evitar que se produzcan fallos en el sistema del vehículo.

Desconectar la batería no conserva su vida útil

No es recomendable que desconecte la batería, ni siquiera si no va a utilizar el coche durante las vacaciones de verano. A medida que la tecnología gana en complejidad, lo mismo ocurre con la integración de la batería en el sistema eléctrico del coche. Si el circuito eléctrico localizado entre la batería y el sistema informático del vehículo está interrumpido, esto puede provocar la pérdida de datos en las unidades de control y el sistema electrónico de infoocio del vehículo. Además, desconectar la batería no conservará su vida útil. El proceso de envejecimiento no se detiene. Recuerde: cuando se vaya de vacaciones, debe asegurarse de que no quede ningún dispositivo externo, como un GPS o un cargador de teléfono, conectado durante su ausencia, ya que también estos también pueden descargar la batería.

Johnson Controls Power Solutions

Johnson Controls Power Solutions es el mayor fabricante de baterías de automóviles del mundo, suministrando aproximadamente 152 millones de baterías cada año a fabricantes de automóviles y distribuidores del mercado del recambio. La completa gama de baterías de la compañía, con tecnología de plomo-ácido y de iones de litio, proporciona energía a casi todos los tipos de vehículos de nuestros clientes, desde los convencionales hasta los vehículos con sistema Start-Stop y sistema Start-Stop avanzado, los microhíbridos, los híbridos y los eléctricos. El sistema de reciclado de Johnson Controls ha contribuido a que las baterías de automóviles sean el bien de consumo que más se recicla en el mundo. A nivel mundial, 15 000 empleados desarrollan, fabrican, distribuyen y reciclan baterías en más de 55 ubicaciones. Para más información, visite http://www.JohnsonControls.com/PowerSolutions o siga @JCI_BatteryBeat [https://twitter.com/JCI_BatteryBeat ] en Twitter.

Para más información, póngase en contacto con: Johnson Controls Power Solutions EMEA Martina Schubert Am Leineufer 51 30419 Hannover Tel: +49 (0)511 975 1054 E-Mail: Martina.Schubert@jci.com Christian Riedel Am Leineufer 51 30419 Hannover Tel: +49 (0)511 975 1094 Email: Christian.M.Riedel@jci.com

PUBLICIDAD