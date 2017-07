COMUNICADO: Niños de 64 países participaron en FOOTBALL FOR FRIENDSHIP

El FIFTH SEASON OF GAZPROM FOOTBALL FOR FRIENDSHIP INTERNATIONAL CHILDREN'S SOCIAL PROGRAMME tuvo lugar en San Petersburgo.

Este programa reunió a jóvenes futbolistas de 64 países que actuaron como embajadores del programa. Niñas y niños de 12 años estuvieron unidos en ocho Equipos Internacionales de Amistad. El papel de los entrenadores fue realizado por jóvenes jugadores de temporadas anteriores.

El International Friendship Camp se celebró del 27 al 29 de junio. Los jóvenes entrenadores y jugadores de fútbol famosos ayudaron a entrenar a jóvenes futbolistas para establecer relaciones entre los equipos, elaborar tácticas de equipo y ayudarles a sentir el apoyo de otros miembros del equipo.

El 1 de julio, jugadores de fútbol del FIFTH SEASON OF GAZPROM FOOTBALL FOR FRIENDSHIP INTERNATIONAL CHILDREN'S SOCIAL PROGRAMME se reunieron en el verde campo de fútbol y demostraron a los invitados de todo el mundo que la amistad es posible independientemente del género, capacidades físicas y nacionalidad.

"Me gusta estar aquí. Mi primera vez aquí fui una jugadora y esta vez yo soy una joven entrenadora. Este nuevo papel es bastante difícil para mí, porque tengo que ser un ejemplo para mi equipo y dirigirles. Estoy segura de que mi futuro estará relacionado con el deporte," dijo la única joven entrenadora.

Antes de la final de la amistad, el entrenador principal del equipo de rugby de San Petersburgo en silla de ruedas hizo el saque.

La culminación de la parte competitiva del FIFTH SEASON OF GAZPROM FOOTBALL FOR FRIENDSHIP INTERNATIONAL CHILDREN'S SOCIAL PROGRAMME fue una ceremonia de premios única para los finalistas. Los capitanes de los equipos otorgaron mutuamente medallas, diplomas y premios especiales a los otros.

Los jugadores jóvenes que no participaron en el juego final celebraron una serie de encuentros amistosos para apoyar los valores del programa FOOTBALL FOR FRIENDSHIP. Los jóvenes deportistas fueron apoyados por el embajador ruso principal del programa, el mejor goleador en la historia del equipo nacional ruso Alexander Kerzhakov, el entrenador del equipo nacional ruso Stanislav Cherchesov y la primera persona de la Unión de Fútbol Ruso. Más de 200 periodistas de los principales medios internacionales de deportes y representantes de asociaciones de fútbol asistieron a los juegos.

