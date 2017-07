COMUNICADO: UMIT:A favor de un enfoque personalizado en la exploración del cáncer de próstata

UMIT - Universidad privada de Informática y Tecnología Médica aplicadas a las ciencias de la salud: Los resultados de un estudio colaborativo en el campus Tyrol argumentan a favor de un enfoque de exploración del cáncer de próstata personalizado

Un estudio de simulación publicado en BMC Public Health por los investigadores de la Tyrolean Health and Life Sciences University UMIT, el centro Oncotyrol, la Medical University of Innsbruck y la University of Toronto destaca el uso optimizado de la exploración del cáncer de próstata.

"Al igual que la mayoría de los procedimientos médicos que también exploran los beneficios y riesgos de cada puerto. Esto gana una mayor atención por el público", explicó el profesor y doctor Uwe Siebert, presidente del Departamento de Salud Pública, Investigación de Servicios de Salud y Evaluación de Tecnología Sanitaria en UMIT y presidente electo de la Sociedad para la Toma de Decisiones Médicas. "Un gran riesgo en la exploración del cáncer de próstata es el del sobrediagnóstico y tratamiento exagerado. Esto se refiere al diagnóstico y tratamiento de tumores irrelevantes clínicamente, que podrían no causar ninguna complicación durante la vida del hombre y quedar sin ser detectados sin la exploración. Actualmente, no hay un método fiable para distinguir tumores clínicamente relevantes de los irrelevantes. En consecuencia, también pueden tratarse los tumores clínicamente irrelevantes, que innecesariamente exponen a los pacientes afectados a las complicaciones de tratamiento desafortunadamente no poco comunes, como la disfunción eréctil, la incontinencia y la disfunción intestinal".

El modelo de simulación desarrollado por los investigadores dentro de un proyecto de investigación de ONCOTYROL para la medicina personalizada simula los efectos positivos y negativos de la exploración sobre la duración y calidad de vida de los pacientes explorados y analiza bajo qué circunstancias los posibles daños podrían ser mayores que los posibles beneficios. El coordinador asistente, el profesor y doctor Nikolai Mühlberger resume los hallazgos del estudio de la siguiente manera: "Los resultados del estudio sugieren que la participación en la exploración reduce el riesgo de morir de cáncer de próstata y prolonga la esperanza de vida de los hombres participantes. Sin embargo, cuando se tienen también en cuenta los efectos de la calidad de vida, se demuestra que principalmente los hombres con alto riesgo de cáncer de próstata familiar se benefician de la exploración, mientras en hombres con riesgo medio de cáncer de próstata suelen prevalecer los perjuicios de la exploración. Además, la simulación predice que el beneficio de exploración en hombres con elevado riesgo familiar también depende mucho de su evaluación individual en efectos secundarios a largo plazo relacionados con el tratamiento".

Los expertos en urología en el equipo de investigación, el profesor y doctor Wolfgang Horninger y el profesor y doctor Helmut Klocker, ven el estudio como una importante contribución hacia una aplicación objetiva de la exploración del cáncer de próstata. Horninger, el decano del Departamento de Urología en la Medical University of Innsbruck, explicó: "El estudio destaca el problema del sobrediagnóstico e ilustra la dependencia de explorar los beneficios según factores de riesgo y preferencias individuales. Así, contribuye a la mejora del asesoramiento del paciente y apoya un uso individual de los exámenes de exploración, que todos nosotros consideramos cuestiones importantes".

