COMUNICADO: Congreso ISTH 2017: Ultimas investigaciones en trombosis, hemostasia y biología vascular

-- Congreso ISTH 2017: Expertos internacionales se reúnen en Berlín para mostrar las últimas investigaciones en trombosis, hemostasia y biología vascular

Bajo el tema "Transcendiendo los límites científicos", el Congreso 2017 [http://www.isth2017.org ] de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés). Este evento mundial, que se celebrará entre el 8 y el 13 de julio, busca mejorar el tratamiento de pacientes que sufren desórdenes de sangrado y coagulación, como la hemofilia o la trombosis. Los principales expertos en la materia presentarán la última investigación básica, translacional y clínica, destacando los avances en diagnósticos y terapias.

"Fiel a la emoción en torno a uno de los eventos científicos líderes en el campo de la trombosis, la hemostasia y la biología vascular, el Congreso ISTH 2017 presentará un rango de revolucionarias ofertas de investigación e innovación diseñadas para impulsar el intercambio mutuo y debate científico en torno a temas altamente esperados", afirma Johannes Oldenburg, profesor y doctor en medicina de la University Clinic Bonn en Alemania y presidente del Congreso ISTH 2017. "El encuentro mostrará lo último en descubrimientos científicos, así como opciones de diagnóstico y tratamiento para cubrir mejor las necesidades de los pacientes", asegura.

Las cifras de asistencia alcanzan un máximo histórico

Con más de 9.000 participantes de aproximadamente 90 países, el congreso de este año supera todos los récords de asistencia del ISTH, convirtiéndose en el mayor encuentro dedicado a la trombosis y la hemostasia hasta la fecha. Esto se corresponde con la segunda mayor tasa de presentación del congreso hasta ahora: 3.120 abstracts científicos presentados por médicos, científicos, académicos y estudiantes de 83 países. Con un amplio abanico de temas, los participantes se reunirán para exponer sus presentaciones científicas, incluyendo estudios no publicados; intercambiar los últimos hallazgos científicos y su aplicación clínica, así como participar en sesiones de posters interactivas y comunicación oral, y simposios de abstracts.

Oportunidad para previsualizar las últimas novedades científicas

La sesión informativa del ISTH 2017 oficial tendrá lugar el lunes, 10 de julio, de 11:30 am a 12:30 pm, en la que se ofrecerá una visión general de la última evidencia científica clave y los hallazgos presentados en el congreso. Moderada por el profesor y doctor en medicina Wolfram Ruf, de la Johannes Gutenberg University Mainz en Alemania, la sesión informativa cubrirá temas clave como el tratamiento de la hemofilia, la gestión de los pacientes con tromboembolismo venoso y la inversión de los mecanismos de anticoagulación. Las presentaciones sobre de las últimas novedades científicas, incluidas en la sesión informativa de ISTH 2017, tendrán lugar durante el congreso en los siguientes días:

Lunes, 10 de julio

- Efficacy, Safety and Pharmacokinetics (PK) of Emicizumab (ACE910) Prophylaxis (Px) in Persons with Hemophilia A with Inhibitors (PwHAwI): Randomized, Multicenter, Open-label, Phase 3 Study (HAVEN 1) por el profesor y doctor en medicina Johannes Oldenburg, presidente del Congreso ISTH 2017, Institute of Experimental Hematology and Transfusion Medicine, University Clinic Bonn, Alemania - Abstract Symposia Session, 15:15, Hall B - Fitusiran, an Investigational RNAi Therapeutic Targeting Antithrombin for the Treatment of Hemophilia: Interim Results from a Phase 2 Extension Study in Patients with Hemophilia A or B with and Without Inhibitors por el profesor y doctor en medicina John Pasi, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, Reino Unido - Abstract Symposia Session, 15:30, Hall B

Martes, 11 de julio

- Interim Results from a Phase 1/2 AAV5-FVIII Gene Transfer in Patients with Severe Hemophilia A por el profesor y doctor en medicina John Pasi, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, Reino Unido - Oral Communication Session, 9:30, Hall B - Final Results of RE-VERSE AD Study: Reversal of Dabigatran by its Specific Reversal Agent Idarucizumab in Patients with Uncontrolled Bleeding or Requiring Urgent Surgery/Procedures por el profesor y doctor en medicina Charles Pollack, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Estados Unidos - Oral Communication Session, 10:24, Hall B

Miércoles, 12 de julio

- Clinical Characteristics and Management of 10,329 Patients with a Confirmed Diagnosis of Venous Thromboembolism: The GARFIELD-VTE Registry por el profesor y doctor en medicina Walter Ageno, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Insubria, Varese, Italia - Abstract Symposia Session, 16:00, Room New York

Para más información sobre el Congreso ISTH 2017, puede visitar el siguiente enlace: http://www.isth2017.org.

Acerca de la ISTH

Fundada en 1969, la ISTH es la organización sin ánimo de lucro líder mundial dedicada a avanzar el conocimiento, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de desórdenes trombóticos y de sangrado. La ISTH es una organización de afiliados profesional e internacional con más de 4.500 médicos, investigadores y educadores que trabajan para mejorar las vidas de los pacientes en más de 94 países de todo el mundo. Entre sus actividades e iniciativas están los programas de educación y estandarización, actividades de investigación, encuentros y congresos, publicaciones revisadas por homólogos, comités de expertos y el Día Mundial de la Trombosis, que se celebra el 13 de octubre de cada año. En este enlace puede consultar más información sobre la organización: http://www.isth.org.

Información de interés

- Registro complementario para prensa: http://www.isth2017.org/press-registration.html - Sea un participante digital a través de ISTH Congress Live Stream: http://www.isth2017.org/live-broadcast.html - Research and Practice in Thrombosis and Hemostasis es una nueva publicación electrónica de acceso abierto de la ISTH. Revise los abstracts de la ISTH 2017 aquí: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rth2.2017.1.issue-S1/issuetoc

