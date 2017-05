COMUNICADO: ET Energy pone en funcionamiento 26 MWp de proyectos solares en RU

MUNICH, 5 de mayo de 2017 /PRNewswire/ -- ET Energy, una de las pioneras globales en la construcción e instalación de energías limpias, ha construido seis proyectos solares de un total de 26 MWp (picos fotovoltaicos) en el Reino Unido, encargado por fondos de inversión de Octopus Energy Investments. Las plantas fueron construidas listas para ser usadas, todas fueron completadas con éxito y estuvieron produciendo energía desde el 31 de marzo de 2017, cumpliendo así con la fecha límite para ser apto para las subvenciones británicas 1.2 Renewables Obligation Certificate (ROC).

http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg]

ET Energy consiguió los derechos de construcción de estos proyectos en 2016 y los vendió a fondos de inversión gestionados por Octopus Energy Investments al final del año. El contrato completo EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) fue proporcionado por ET Solutions, un subsidiario de ET Energy. Los seis proyectos --plantas fotovoltaicas instaladas en tierra-- están situados en distintas ubicaciones en Inglaterra, Gales y Escocia.

Uno de los proyectos fue levantado en un antiguo vertedero en Gales, lo que supuso un reto de diseño, ingeniería y construcción para el equipo de ET Energy, el cual superaron con éxito.

Según Dennis She, presidente y director general de ET Energy, «con estos seis proyectos solares en RU, hemos demostrado una vez más que somos capaces de ofrecer bienes y proyectos solares de alta calidad y con grados de inversión. Son otro ejemplo de nuestras capacidades de ejecución y del éxito de nuestra transición hacia el segmento comercial del mercado».

Matt Setchell, director de Octopus Energy Investments, ha afirmado lo siguiente: «La expiración abismal de la subvención 1.2 ROC tildó de reto a este proyecto. La fecha límite de marzo puso a prueba el itinerario de la construcción. Nuestra experiencia solar junto con las capacidades de construcción y desarrollo de ET Energy han demostrado ser una combinación exitosa. Estamos encantados de añadir estos proyectos a la constante expansión de nuestras actividades energéticas».

Sobre Octopus Energy Investments

Octopus Energy Investments es parte de Octopus Group, cuyo objetivo es mejorar la vida de millones de personas transformando las industrias en las que trabajamos. Durante los últimos seis años, Octopus Energy Investments ha gestionado más de 2 billones de libras esterlinas de nuevas inversiones en energías limpias de origen solar, eólico, centrales eléctricas de reservas de gas, gas residual y biomasa, ubicadas en su mayoría en RU, pero también en Francia e Italia. El negocio de Octopus continúa su crecimiento.

Sobre ET Energy

ET Energy es un líder global en la construcción e instalación de energías limpias. Con innovadora tecnología solar y soluciones financieras hechas a medida, ET Energy proporciona soluciones profesionales durante todo el proceso de vida de toda la planta solar, inclusive su desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento. Para saber más sobre ET Energy, por favor visite http://www.etsolar.com [http://www.etsolar.com/].

Para más detalles, por favor contacte a:Eric ZhangTel: +86 25 8689 8098 ext.9011/+86 136 4518 8386Fax: +86 25 8689 8097Email: eric.zhang@etsolar.com[mailto:eric.zhang@etsolar.com] / pr@etsolar.com[mailto:pr@etsolar.com]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg]

PUBLICIDAD