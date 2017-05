COMUNICADO: Richmont Mines anuncia la elección de sus directores

TORONTO, May 5, 2017 /PRNewswire/ --

Richmont Mines Inc. ("Richmont" o la "Corporación"), anunció que los nominados incluidos en la circular de información administrativa para la 2017 Annual and Special Meeting of Shareholders celebrada hoy fueron seleccionados como directores de Richmont. Los resultados del voto para la elección de los directores, el nombramiento de los auditores, el plan de derechos de accionistas modificado y destacado y la resolución de asesoramiento acerca de la compensación ejecutiva se detallan a continuación.

Nominado Votos para % Para votos mantenidos % mantenidos

René Marion 41.881.088 99,74 108.186 0,26

Renaud Adams 41.907.146 99,80 82.128 0,20

Elaine Ellingham 41.903.838 99,80 85.436 0,20

Michael Pesner 41.560.385 98,98 428.889 1,02

Peter Barnes 41.895.917 99,78 93.357 0,22

Los resultados de votos de la aprobación de resolución del nombramiento de auditores son los siguientes:

Votos para % Para votos mantenidos % mantenido

47.202.972 98,68 633.482 1,32

Los resultados de votos para el plan de derechos de accionista modificado y destacado son los siguientes:

Votos para % Para votos en contra % en contra

39.915.708 95,07 2.071.955 4,93

Los resultados de votos para la resolución de asesoramiento acerca de la compensación ejecutiva son los siguientes:

Votos para % Para votos en contra % en contra

41.389.246 98,57 598.417 1,43

Todos los resultados de los votos finales de la Annual and Special Meeting se cumplimentarán según SEDAR a través de http://www.sedar.com.

Acerca de Richmont Mines Inc.

Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Québec. La Corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.





Contacto:

Renaud Adams

Director general y consejero delegado

Teléfono: +1-416 368-0291 ext. 101

Anne Day

Vicepresidenta senior de relaciones con los inversores

Teléfono: +1-416 368-0291 ext. 105

PUBLICIDAD