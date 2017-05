COMUNICADO: Los mejores negocios de Europa son nombrados en los 2016/17 European Business Awards (1)

DUBROVNIK, Croacia, May 5, 2017 /PRNewswire/ --

Los 12 mejores negocios de Europa están de celebración tras haber sido nombrados ganadores en los 2016/17 European Business Awards, patrocinados por RSM, durante una ceremonia de premios exclusiva llevada a cabo en Dubrovnik la pasada noche a la que asistieron destacados líderes empresariales y embajadores europeos.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508139/European_Business_Awards_Dubrovnik.jpg )

Los negocios ganadores alcanzaron su éxito tras un trayecto de un año en la competición empresarial más grande y prestigiosa de Europa, que este año comenzó cuando la competición implicó a más de 33.000 compañías procedentes de 34 países, generando cerca de 250.000 votos de todo el mundo en su votación pública.

Adicionalmente, el líder empresarial croata Vjekoslav Majetic, fundador y propietario de Dok-Ing d.o.o, recibió un premio Lifetime Achievement Award por su trabajo en la ingeniería y fabricación de sistemas robóticos especializados.

Adrian Tripp, consejero delegado de los European Business Awards, indicó: "Estas son las mejores compañías de toda Europa. Han demostrado su innovación, ético y éxito financiero, siendo un ejemplo brillante del potencial de crecimiento de los negocios de Europa dentro de un mercado global competitivo. De forma conjunta, han creado un futuro mejor para toos nosotros".

Jean Stephens, consejero delegado de RSM International, la sexta mayor red global de firmas independientes de auditoría, fiscalidad y consultoría, y patrocinadores a largo plazo de los premios, destacó: "En RSM, creemos que es importante ser los mejores en la excelencia empresarial en compañías de éxito y prosperidad que son una fuerza integral en el impulso del crecimiento y economías de estimulación. Los receptores del premio Ruban D'Honneur y ganadores de la categoría general han demostrado una capacidad empresarial extraordinaria, innovación, liderazgo y conocimiento de negocios. Todos los implicados presentan un crédito de cara a su país, y les deseamos todo el éxito en el futuro".

LOS GANADORES



Categoría Ganador País

The RSM Entrepreneur of the

Year Award Vicente Berbegal Pérez, Actui España

The Award for Environmental

and Corporate Sustainability VAUDE Sport GmbH, & Co. KG Alemania

The Business of the Year

Award (T/O EUR0-25m) Inclusion Housing Reino Unido

The Business of the Year

Award (T/O EUR26-150m) True Potential LLP Reino Unido

The Business of the Year

Award (T/O EUR150m+)

hosted by Sysdoc AB Vassilopoulos Grecia

The ELITE Award for Growth

Strategy of the Year MARINE INSTRUMENTS S.A. España

The Award for Customer Focus Leroy Merlin España SLU España

The Employer of the Year Award Chas Visual Management AB Suecia

The Import/Export Award Alion Vegetables & Fruit Co Ltd Chipre

The Award for Innovation Tangle Teezer Reino Unido

The Chairman's Selection Award RINGANA Austria

European Public Champion The Insiders Bélgica

Lifetime Achievement Award Vjekoslav Majetic, -DOK-ING d.o.o Croacia

Los 11 ganadores de categorías se sometieron a un proceso de envíos escritos, juicio de la entrada de video y entrevistas cara a cara, siendo seleccionados como uno de los 636 receptores de los National Champions y de los 110 receptores de los Ruban d'Honneur antes de llegar a la final.

Todos los mercados miembros de la UE fueron representados en la competición, además de Islandia, Turquía, Noruega, Suiza, Serbia y la antigua República Yugoslava de Macedonia.

RSM, con presencia en 42 países europeos, ha sido un patrocinador de los European Business Awards desde su origen hace diez años. El propósito principal de la competición es celebrar y promover la excelencia empresarial, y apoyar el desarrollo de una comunidad empresarial más sólida y exitosa en Europa. Entre los patrocinadores y socios adicionales de los premios se incluyen ELITE y PR Newswire. En la noche de los premios se contó con el apoyo también de SDL y Sysdoc.

Para más información sobre los European Business Awards y RSM visite http://www.businessawardseurope.com o http://www.rsm.global y síganos en twitter en @rsmEBA [https://twitter.com/rsmEBA ]

Acerca de los European Business Awards:

El objetivo principal de los European Business Awards es apoyar al desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y de éxito a través de Europa. Para todos los ciudadanos de Europa, nuestra prosperidad, sistemas sociales y de cuidado de salud se basan en los negocios que crean una comunidad más fuerte, innovadora, de éxito, internacional y ética empresarial - una que forma el corazón latente en una economía cada vez más globalizada.

El programa de los European Business Awards sirve como comunidad empresarial de Europa de tres formas:



- Celebrar y apoyar el éxito individual y de la organización

- Proporcionar y promover ejemplos a seguir para la comunidad empresarial

- Se dirige a la comunidad empresarial de Europa para crear un debate acerca de los

temas principales

Los European Business Awards ya están en su décimo año. Este año ha atraído a más de 33.000 negocios a la competición de 34 países, y la votación del público generó más de 250.000 votos procedentes de Europa el año pasado. Entre sus patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE y PR Newswire. http://www.businessawardseurope.com

Acerca de RSM:

RSM es la sexta mayor red de firmas de consultoría y contabilidad independientes, estando formada por más de 120 países, 793 oficinas y más de 41.200 personas a nivel internacional. Los ingresos totales de la red son de 4.800 millones de dólares estadounidenses.

RSM es el patrocinador líder y campeón empresarial de los European Business Awards, y promociona la excelencia comercial y reconocimiento del brillo empresarial.

RSM es miembro del Forum of Firms, que tiene como objetivo la promoción de los estándares consistentes y de alta calidad de las prácticas financieras y de auditoría en todo el mundo.

RSM es la marca usada por una red de firmas independientes de contabilidad y asesoramiento, cada una de ellas practicando en su propio derecho. RSM International Limited no proporciona así misma ningún servicio de contabilidad y asesoramiento. Las firmas miembro están impulsadas por una visión común de ofrecer servicios profesionales de alta calidad, tanto en los mercados nacionales como en cubrir las necesidades de servicios profesionales internacionales de su base de clientes. http://www.rsm.global

Acerca de ELITE:

ELITE es un programa de servicio completo diseñado para compartir las prácticas recomendadas y aumentar las oportunidades de crecimiento para compañías de rápido crecimiento, con un enfoque en el conocimiento de los mercados de capital. ELITE es un programa innovador basado en formación exclusiva y un modelo de tutoría, apoyado por el acceso a la comunidad empresarial y financiera. Su objetivo es preparar a las compañías para su próxima fase de crecimiento e inversión.

Para más información sobre el programa, las compañías y la lista completa de socios, visite: http://www.elite-growth.com .

Acerca de PR Newswire:

