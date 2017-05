COMUNICADO: Richmont Mines publica sólidos resultados financieros para el primer trimestre impulsados por el fuerte rendimiento en I

Costes sostenidos (US$000's) 3.076 3.432

Costes de proyecto (US$000's) 4.479 5.088

Exploración no sostenida (US$000's) 2.842 2.745

[1] Medida del rendimiento no IFRS. Consulte la sección de medidas del rendimiento no IFRS contenidas en la Discusión y Análisis de la Dirección del primer trimestre de 2017.

Información destacada de Island Gold Mine



- La producción para el trimestre fue de 23.772 onzas de oro (22.649 onzas

vendidas). La mina está ahora bien posicionada para lograr el nivel superior de guía

de producción para el año de 87.000-93.000 onzas.

- Los costes de efectivo para el trimestre fueron de 668 dólares (504 dólares

estadounidenses) por onza, por debajo de la referencia para el año. Los costes de

unidad operativa para el trimestre fueron de 181 dólares (137 dólares estadounidenses)

por tonelada molida, en línea con el plan de minería de 2017.

- Los AISC para el trimestre fueron de 848 dólares (640 dólares estadounidenses) por

onza, por debajo de la referencia para el año.

- Para el trimestre, el capital de expansión fue de 5,9 millones de dólares (4,5

millones de dólares estadounidenses) y los gastos de exploración fueron de 3,8

millones de dólares (2,8 millones de dólares estadounidenses).

- El grado superior de molienda para el trimestre fue de 9,18 g/t de oro, representando

una reconciliación de grado en línea (mined vs. December 31, 2016 Mineral Reserves)

para el trimestre. El plan de mina 2017 sigue prediciendo un grado superior de

molienda medio para el año de aproximadamente 8,90 g/t de oro.

- Las productividades de minería y molido subterráneas para el trimestre, con un

registro medio de 1.019 y 926 toneladas al día, respectivamente, con el oro

subterráneo de bajo grado almacenado para el procesamiento futureo, resultó en un

grado superior de molienda general para el trimestre.

- Durante el trimestre, la minería de hoyos de largo alcance continuó en el primer y

segundo horizonte de minería y el desarrollo en oro avanzó según lo previsto en el

tercer horizonte de minería de grado superior. El escalonado en el tercer horizonte de

minería comenzará en el cuarto trimestre.

- El desarrollo de la rampa principal alcanzó una profundidad vertical de 860 metros al

final del trimestre, lo que está en línea con el plan de desarrollo de 2017 y

contemplado en el próximo Expansion Case PEA.

- Las reservas minerales (a 31 de diciembre de 2016) en la Island Gold Mine aumentaron

un 34% (neto de agotamiento) a 752.200 onzas de oro, a un grado incrementado de 9,17

g/t de oro. Los recursos inferidos aumentaron un 30% a 995.700 onzas de oro a un grado

incrementado de 10,18 g/t, y a un coste de descubrimiento medio de menos de 35 dólares

(26 dólares estadounidenses) por onza. (Vea los comunicados con fecha 31 de enero de

2017 y el informe técnico titulado "Technical Report on the Mineral Reserve and

Resource Estimate as of December 31, 2016 for the Island Gold Mine" con fecha 17 de

marzo de 2017).

- La nueva mineralización de alto grado, localizada a aproximadamente 800 metros al este

del principal depósito de Island Gold, se identificó por la perforación de la

exploración reciente. El pozo GD-640-05 intersectó 20,6 g/t de oro sobre 11,3 metros

(longitud del núcleo), demostrando un importante potencial para el crecimiento de los

recursos a corto plazo y continuo. Además, los resultados tempranos de la perforación

de delineación completados dentro del área de Expansion Case PEA, indicant el

importante potencial para expandir nuestras reservas a grados superiores a los

actuales. (Vea el comunicado de prensa con fecha 30 de marzo de 2017).

- Expansion Case PEA: La Corporación está bien avanzada para publicar los resultados de

la Expansion Case PEA durante el segundo trimestre, como se reveló previamente. El

estudio considera la estrategia más efectiva de coste y capital para explorar la parte

de los recursos minerales que se localiza dentro del área de interés principal en

cuatro horizontes de minería, a una profundidad maxima de 1.000 metros por debajo de

la superficie, utilizando la actual infraestructura de mina. La Corporación sigue

centrada en transformar la Island Gold Mine de alto grado en uno de los productores de

oro subterráneo de menor coste en América. Los recientes logros incluyen:

- Se ha completado la integración de las Reservas y Recursos Minerales del 31 de

diciembre de 2016 en el plan de mina de 1.100 toneladas al día.

- Las modificaciones de permisos requeridas que permiten un aumento de la minería y

procesamiento de oro a 1.100 toneladas al día se recibieron en diciembre.

- El desarrollo acelerado del sistema de rampa subterráneo se ha avanzado según lo

previsto.

- La ingeniería e identificación del principal equipamiento requerida para la

expansión de molienda está en marcha y los requisitos de capital previstos para la

capacidad de molienda expandida permanecen por debajo de los 15 millones de

dólares, como se reveló previamente.

- El plan de mina 2017 y la Expansion Case PEA se centran en optimizar la generación

de flujo de efectivo que financiaría totalmente la producción actual y futura, así

como los programas de exploración estratégicos.

Información destacada de Beaufor Mine

Trimestre cerrado el Trimestre cerrado el

Beaufor MINE 31 de marzo de 2017 31 de marzo de 2016

Oro producido (oz) 5.629 4.615

Oro vendido (oz) 5.879 5.037

Costes de efectivo por onza ($)[1] 1.265 1.396

AISC por onza ($)[1] 1.580 1.728

Precio del oro realizado por onza($) 1.625 1.648

Costes de efectivo por onza (US$)[1] 956 1.017

AISC por onza (US$)[1] 1.194 1.259

Precio de oro obtenido por onza (US$) 1.228 1.200

Tpd subterráneo 354 323

Toneladas de molienda 30.009 29.318

Grado superior (g/t oro) 6,00 4,96

Recuperaciones (%) 97,2 98,7

Costes sostenidos ($000's) 1.854 1.674

Costes de exploración no sostenidos ($000's) 140 -

Costes sostenidos (US$000's) 1.401 1.219

Costes de exploración no sostenidos(US$000's) 106 -

[1] Medida de rendimiento no IFRS. Consulte la sección de medidas de rendimiento no IFRS contenida en la Discusión y Análisis de la Dirección para el primer trimestre de 2017.

Información destacada de Beaufor Mine

(CONTINUA)

PUBLICIDAD