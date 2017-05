COMUNICADO: Arena Solutions registra otro trimestre más con resultados récord

El valor de la inscripción de nuevos clientes creció un 86% y la nueva anualidad neta aumentó un 134% en comparación con el mismo periodo del año anterior

FOSTER CITY, California, 2 de mayo de 2017 /PRNewswire/ -- Arena Solutions, pionera por su plataforma de desarrollo de producto en la nube todo en uno que aúna PLM (gestión de vida útil de producto), ALM (gestión de vida útil de aplicación), colaboración para la cadena de suministro y QMS (sistemas de gestión de calidad), ha anunciado hoy que el primer trimestre de 2017 supuso otro trimestre más con resultados récord para la empresa, impulsado por el sólido y constante crecimiento tanto en adquisición de nuevos clientes como en expansión de la base de clientes actual.

El valor de la inscripción de nuevos clientes aumentó un 86% en el primer trimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año anterior, y superó también el anterior récord registrado en el cuarto trimestre de 2016. La empresa se hizo además con una cifra récord de nuevos clientes (un 59% superior a la obtenida hace un año), con particular énfasis en la captación de clientes de grandes empresas. El número de reservas total creció un 30% frente al año anterior, y la nueva anualidad neta de la empresa para el trimestre aumentó un 134%, lo que es prueba evidente de la rápida adopción que Arena está experimentando dentro del mercado.

Numerosos sectores innovadores líderes, tales como el de la alta tecnología, los dispositivos médicos y la electrónica de consumo, que incluyen a 250 clientes en el emergente ámbito del Internet de las Cosas, confían en la solución en la nube de Arena para organizar la labor de ingenieros eléctricos, mecánicos, de firmware y de software. Lo hacen no solo porque es potente, asequible y fácil de implementar y utilizar, sino también porque proporciona una plataforma de desarrollo de producto unificada. Como resultado, los clientes de Arena obtienen una visibilidad sin precedentes tanto a nivel ascendente como descendente para todos los grupos de interés interdisciplinarios de cara al cumplimiento normativo, así como una precisión de calidad rigurosa con un tiempo de salida al mercado reducido.

Entre los nuevos clientes del primer trimestre de 2017 se incluyen:

--- Advanced ION Beam Technology, Inc., una empresa que impulsa los

dispositivos de alto rendimiento de chips de comunicaciones y lógicos

de 28 nm para el mundo móvil.

-- Bioptigen, un desarrollador de dispositivos médicos de diagnóstico

ocular por imágenes.

-- Dedicated Computing, una empresa tecnológica internacional comprometida

con resolver los problemas empresariales de sus clientes a través del

diseño, el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas

innovadoras para fabricantes de equipos originales y empresas.

-- Digi International, un proveedor internacional líder de servicios y

productos de conectividad del Internet de las Cosas (IoT) y de máquina

a máquina (M2M) de misión crítica.

-- Fontem US, una empresa innovadora de bienes de consumo, creadora de una

marca líder de cigarrillos electrónicos, blu, además de la marca de

moda de productos energéticos, Reon.

-- Proterra, un líder en diseño y fabricación de autobuses eléctricos

sin emisiones que reducen los costes operativos de flota y eliminan la

dependencia de los combustibles fósiles.

-- TearScience, Inc. dedicada a la identificación, diagnóstico y

tratamiento de DGM, la principal causa del síndrome de ojo seco, con

una solución aprobada por la Administración de Alimentos y

Medicamentos (FDA) estadounidense que repara la función glandular.

-- Tile, creador de un diminuto dispositivo de seguimiento Bluetooth y una

aplicación fácil de usar que ayuda a localizar objetos cotidianos en

segundos.

-- Vapotherm, el inventor de la terapia de cánula nasal de alto flujo

caliente.

"Todos nuestros clientes innovan y fabrican productos de una mayor calidad más rápidamente y a un coste más bajo que nunca gracias a nuestra solución en la nube", dijo Mike Etheridge, vicepresidente de Finanzas de Arena. "Es gratificante ver cómo las inversiones pasadas y actuales que hemos realizado en nuevos productos, funcionalidad e interoperabilidad son validadas en el mercado, tanto por nuevos clientes como por aquellos clientes existentes que continúan ampliando su uso a un ritmo récord".

Acerca de Arena Solutions Arena, inventor de la PLM en la nube, proporciona una plataforma de desarrollo de producto todo en uno que aúna PLM, ALM, colaboración para la cadena de suministro y QMS para el diseño y fabricación de dispositivos electrónicos complejos. Con Arena, los ingenieros eléctricos, mecánicos, de software y de firmware pueden colaborar con los equipos de fabricación y calidad para gestionar su relación de materiales, facilitar los pedidos de cambio de ingeniería y acelerar la creación de prototipos. Como resultado, los clientes de Arena podrán cumplir de manera más óptima con los estándares y garantizar el cumplimiento normativo, mejorar la gestión de la formación, reducir costes, aumentar la calidad y disminuir el tiempo de salida al mercado. Arena ha sido nombrado uno de los 10 mejores proveedores de PLM y se ha hecho con el codiciado premio Golden Mousetrap de Design News en 2016 y 2017. Para obtener más información, visite http://www.arenasolutions.com [http://www.arenasolutions.com/].

Arena y Arena Solutions son marcas registradas de Arena Solutions, Inc., empresa registrada en la oficina de patentes y marcas de los EE. UU. Todos los derechos reservados. Otros nombres de empresas y productos son propiedad de sus respectivos propietarios.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/288645/arena_solutions_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/288645/arena_solutions_logo.jpg]

