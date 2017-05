COMUNICADO: Elecciones francesas, segunda vuelta: Swissquote ayuda a los inversores a optimizar sus carteras dependiendo de que gane

ZURICH y GLAND, Suiza, May 2, 2017 /PRNewswire/ --



- Los inversores pueden elegir las cestas de divisas e índices que con mayor

probabilidad les permitan beneficiarse de la victoria de cualquiera de los dos

candidatos

- El Indice de Opinión de Medios Sociales ayuda a los inversores a calibrar el

sentimiento de los votantes respecto a un posible ganador

- Este índice se complementa con comentarios de analistas y herramientas de inversión de

Swissquote que permiten a los inversores invertir en los posibles resultados

Swissquote Bank Ltd., el primer banco en línea de Suiza, anuncia el lanzamiento de opciones de inversión basadas en la posible victoria de cualquiera de los candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Los inversores pueden elegir entre cestas compuestas por divisas e índices, que se han optimizado para uno de los dos resultados.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en

https://www.multivu.com/players/uk/8095251-french-election-the-final-two

Se espera que las divisas e índices de la cesta de Macron suban de valor tras una victoria de Macron; mientras que los de Le Pen, lo harían tras una victoria de Le Pen.

Para poder tomar decisiones mejor fundamentadas, los inversores disponen de acceso a una herramienta única desarrollada en cooperación con el Laboratorio de Medios Sociales de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL): el Indice de Opinión de Medios Sociales, que ofrece datos de encuestas en tiempo real sobre el resultado probable de las elecciones basándose en las opiniones sobre los dos candidatos expresadas en las redes de medios sociales.

Lo más probable es que la cesta de Macron se beneficie del apoyo del candidato a una mayor integración europea y a la apertura al comercio internacional. Su valor se incrementaría como resultado de un euro fortalecido, así como de un dólar estadounidense y un franco suizo relativamente debilitados.

Es probable que la cesta de Le Pen se beneficie de las políticas proteccionistas de la candidata, que favorecen a las empresas francesas que se basan en el comercio nacional. Seguramente se beneficiaría de un euro debilitado, de pérdidas en los mercados de valores de Francia y Alemania, y de un franco suizo fortalecido.

El Indice de Opinión de Medios Sociales y las cestas de inversión están disponibles públicamente en un sitio web especializado de Swissquote: http://www.swissquote.com/french-election

Swissquote - El líder suizo de la banca en línea

Como proveedor líder de servicios financieros en línea, Swissquote ofrece soluciones innovadoras y herramientas de análisis para satisfacer la amplia gama de exigencias y necesidades de sus clientes. Además de diversos servicios de inversión en línea, esta sencilla plataforma proporciona también soluciones electrónicas para el mercado de divisas, banca privada e hipotecas. Además de un servicio de bajo coste para clientes privados, Swissquote también ofrece servicios especializados para gestores de activos independientes y clientes corporativos. Swissquote Bank Ltd es titular de una licencia bancaria emitida por su autoridad supervisora, la Autoridad Federal de Supervisión de Mercados Financieros (FINMA) y es miembro de la Asociación Suiza de Banqueros. Su empresa matriz, Swissquote Group Holding Ltd, cotiza en la Bolsa suiza SIX (símbolo: SQN).

Descargar [http://mktg.swissquote.ch/FR_Election_2ndround.zip ] contenidos de vídeo e imágenes

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8095251-french-election-the-final-two

