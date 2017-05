COMUNICADO: Spin Master anuncia la adquisición de Marbles y su crecimiento continuado de su cartera de juegos (1)

Spin Master Corp. , compañía mundial líder dedicada al entretenimiento infantil, ha anunciado hoy la adquisición de Marbles, compañía líder en juegos, regalos y gadgets para todas las edades y de alta calidad que ayudan de cara al desarrollo del cerebro. Esta adquisición fortalece la presencia cada vez mayor de Spin Master en la súper-categoría de juegos y puzzles, la categoría número uno de crecimiento a nivel mundial en el año 2016 según las mediciones realizadas por NPD Group.

Marbles comenzó como un quiosco en un centro comercial de la zona de Chicago en el año 2008, y creció hasta convertirse en un negocio de productos, venta por catálogo, comercio electrónico y venta al por menor que contaba con 40 tiendas y que era famosa por su cartera de juegos especializada con beneficios de cara al cerebro, incluyendo el producto súper-ventas Otrio. Los juegos, que tienen una calidad de reliquia y que son reconocidos por su estilo de mesa de salón, son tan hermosos para su muestra como interesantes para jugar. Cada juego dentro de la cartera de productos de Marbles es revisado a través de un grupo de expertos en salud cerebral con el objetivo de que la marca cree productos pensando en el cerebro.

Este anuncio destaca los esfuerzos en marcha de Spin Master de cara a hacer crecer la oferta de juegos, tras la compra de Cardinal Industries en el año 2015 y la adquisición posterior de Editrice Giochi SRL en 2016. Según NPD Group, Spin Master se encuentra en la actualidad dentro de los tres principales fabricantes en la súper-categoría de juegos y puzzles.

"La adquisición de Marbles es una demostración de nuestro compromiso con la categoría de juegos, además de nuestros esfuerzos consistentes para apoyar nuestras estrategias de crecimiento principales para comprar activos de forma selectiva, como Marbles, que van a crear un valor futuro de cara a nuestros accionistas", destacó Ben Gadbois, director general y responsable de operaciones de Spin Master Corp. "Seguimos impulsando el valor a través de adquisiciones estratégicas y aprovechando la escala internacional con el uso de la infraestructura global de distribución y ventas de Spin Master".

"En cuanto supimos de la oportunidad que surgió con Marbles, nos dimos cuenta de que teníamos que pasar a la acción. Vimos un potencial inmediato de cara al crecimiento global a través de los sólidos y destacados títulos, como los emblemáticos juegos Otrio y Rock Me Archimedes de Marbles", indicó Anton Rabie, vice-consejero delegado y cofundador de Spin Master. "Estoy orgulloso de poder compartir todo esto con mis amigos y mi familia esta temporada festiva".

"La misión de Marbles siempre ha sido la de construir mejores cerebros por medio de los juegos. Estoy ilusionado de que la adquisición de Spin Master nos ayude a continuar con esa misión", comentó Scott Brown, cofundador de Marbles. "Estamos impacientes crecer junto a Spin Master y de poder llevar nuestros productos a las manos y cerebros de más personas que los aman".

Los activos de Marbles se han vendido por medio de un proceso de venta aprobado por un tribunal de bancarrotas e incluyen todos los juegos patentados y con licencia de Marbles, el inventario en el almacén y el nombre y sitio web de Marbles. La venta no incluye a ninguno de los activos de distribución al por menor de Marbles. Spin Master presentó su oferta inicial por los activos y después fue el licitante de éxito cuando finalizó el proceso de venta el 24 de abril de 2017. El tribunal que supervisaba el caso de bancarrota de Marbles dictó una orden de aprobación de la venta para Spin Master el día 26 de abril de 2017. Spin Master finalizó la adquisición de los activos de Marbles el 28 de abril de 2017. En la actualidad está en vigor un acuerdo de servicios para llevar a cabo la transición, y los empleados de Marbles ayudarán a que la transición se lleve a cabo de forma perfecta. Scott Brown, cofundador y responsable comercial de Marbles, se va a unir a Spin Master.

El juego destacado de Marbles, Otrio, fue el Finnish Family Game of the Year y el Swedish Family Game of the Year en el año 2016. Otros de los juegos que van a formar parte de la cartera de productos de prestigio mundial de Spin Master son Rock Me Archimedes, Oh Snap!, Newton y The Sherlock.

Acerca de Spin Master Spin Master es una compañía con liderazgo internacional dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica y comercializa una diversificada cartera de innovadores juguetes, juegos, productos y propiedades de entretenimiento. Spin Master es famosa por marcas premiadas como Zoomer(TM), Bakugan(TM), Meccano(TM), y los Juguetes del Año 2017: Hatchimals(TM), Air Hogs(TM) y PAW Patrol(TM). Desde 2005, Spin Master ha recibido 82 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) de la TIA con 21 premios en una variedad de categorías, incluyendo 13 nominaciones TOTY por el Juguete Innovador del Año, cifra que supera a todos sus competidores. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, entre ellas la exitosa serie de 2007 Bakugan Battle Brawlers y su actual éxito PAW Patrol, con transmisiones en más de 160 países y territorios del mundo. Spin Master da empleo a más de 1.000 personas en el planeta y tiene oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Holanda, China, Hong Kong, Japón y Australia.

Declaraciones de futuro Algunas declaraciones que no son consideradas hechos históricos y que están contenidas en este comunicado constituyen "declaraciones de carácter prospectivo" dentro del significado de algunas leyes sobre valores, entre ellas la Securities Act (Ontario), y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones hasta la fecha en la que se llevan a cabo las declaraciones en este comunicado. Las declaraciones de información prospectiva en este comunicado incluyen, pero no se limitan, las declaraciones relacionadas con el crecimiento futuro de las marcas de Marbles.

