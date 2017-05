COMUNICADO: Mohawk Industries reporta resultados récord en el primer trimestre (4)

Conciliación de utilidades netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. a utilidades netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y utilidades diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.

(Montos en miles, excepto datos por acción)

Tres meses al

-------------

1 de abril de 2017 2 de abril de 2016

------------------ ------------------

Utilidades netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $200,554 171,548

Partidas de ajuste:

Costos por restructuración, adquisición e integración, y otros 3,978 7,718

Contabilidad por compra de adquisiciones (expansión de inventario) 192 -

ISR (1,415) (2,277)

--- ------ ------

Utilidades netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $203,309 176,989

---------------------------------------------------------------- -------- -------

Utilidades diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $2.72 2.38

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74,754 74,490

Conciliación de deuda total a deuda neta

(Montos en miles)

1 de abril de 2017

------------------

Porción corriente de deuda de largo

plazo y papel comercial $1,497,986

Deuda de largo plazo, menos porción

corriente 1,132,268

Menos: efectivo y equivalentes 188,436

Deuda neta $2,441,818

---------- ----------

Conciliación de ingreso operativo a EBITDA ajustado

(Montos en miles) Remanente doce

Tres meses al meses al

------------- --------

2 de julio de 2016 1 de octubre de 2016 31 de diciembre de 2016 1 de abril de 2017 1 de abril de 2017

------------------ -------------------- ----------------------- ------------------ ------------------

Ingreso operativo $350,692 378,307 305,272 274,784 1,309,055

Otros (gastos) ingresos 5,807 (3,839) 3,190 2,832 7,990

Pérdidas netas (utilidades) atribuibles a intereses minoritarios (926) (949) (760) (502) (3,137)

Depreciación y amortización 101,215 103,680 104,379 105,024 414,298

--------------------------- ------- ------- ------- ------- -------

EBITDA 456,788 477,199 412,081 382,138 1,728,206

Costos por restructuración, adquisición e integración, y otros 6,020 30,572 16,214 3,978 56,784

Contabilidad por compra de adquisiciones (expansión de inventario) - - - 192 192

Acuerdo y reserva legal - (90,000) - - (90,000)

Liberación de activo por indemnización - 2,368 3,004 - 5,372

Deterioro de marca - 47,905 - - 47,905

EBITDA ajustado $462,808 468,044 431,299 386,308 1,748,459

--------------- -------- ------- ------- ------- ---------

Deuda neta a EBITDA ajustado 1.4

---------------------------- ---

(CONTINUA)

