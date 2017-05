COMUNICADO: El diseñador de moda Manish Arora anuncia su asociación de fragancia exclusiva con Designer Parfums

El prestigioso diseñador de moda de nivel mundial, Manish Arora, y la prestigiosa compañía de belleza, Designer Parfums, se enorgullecen de anunciar la firma de una asociación de fragancias exclusiva.

ACERCA DE MANISH ARORA

Manish Arora es uno de los diseñadores contemporáneos más destacados e inspiradores dentro del mundo de la moda. Es conocido por su artesanía astuta y juego único con los colores, como su paleta marca de la casa de rosa y oro. Sus diseños se han inspirado en la herencia de La India, con una atmósfera contemporánea emocionante. En 1997 el mundo vio por primera vez la estética de los diseños de Manishs con el lanzamiento de su marca "Manish Arora". Con ello creció, siendo cada vez más fuerte y dedicándose al seguimiento del mundo de la moda, lo que finalmente le llevó a la muestra de Manish realizada en la London Fashion Week de 2005. En el año 2007, Manish Arora realizó una demostración por primera vez en la Paris Fashion Week. Se convirtió en miembro del distinguido organismo francés "Federation of Prêt à Porter" ese mismo año.

En la actualidad, Manish Arora comercializa sus creaciones en prestigiosas tiendas mundiales, como Le Printemps Paris, Joyce, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus. En 2014, la marca abrió su primera tienda destacada en París, situada en la rue Rouget de l'Isle. Ese año también fue testigo de la apertura de otra tienda destacada en Pekín.

Manish Arora ha aparecido en el mundo de la moda con publicaciones en revistas internacionales como Vogue, V Magazine, Elle, Harpers, L'Officiel y muchas otras. Su ultimo show en París celebrado en marzo de 2017 ha sido aclamado por editores de moda internacionales, entre ellos, Suzy Menkes, International VOGUE Editor: "The designer reached for the stars" (Vogue UK, 2 de marzo de 2017). "La colección de Manish Arora otoño 2017 fue increíble y abrumadora, hermosa de principio a fin", escribió Camielle Lawson-Livingstone (Fashionisers, 3 de marzo de 2017). "Este fue un show humano. Un show que se esforzó por la perfección estética en cada uno de los detalles, ejecutándose con el nivel más elevado, con la luminosidad y magia de Henri Rousseau. Fue un saludo a la imaginación, además de un futuro de optimismo interminable y posibilidad", afirmaron desde Fashion Week Online (Pablo Van Arsdalen, 5 de marzo de 2017). "Manish Arora ofreció una auténtica muestra de fuegos artificiales", escribieron desde Women's Wear Daily (Alex Wynne, 2 de marzo de 2017).

Manish Arora es un 'amante de la vida' - entusiasta, epicúreo, generoso y con un espíritu totalmente libre. Su trabajo se centra en propagar la felicidad y los colores en un mundo plomizo. Su universo es una auténtica celebración de la vitalidad y placeres de la vida, y ello es particularmente relevante en lo que respecta a las fragancias.

"Estoy muy contento de lanzar mi fragancia junto a Designer Parfums. Las fragancias son parte de mi mundo y mi cultura. Contribuyen a hacer que la vida sea hermosa y este es mi credo en todo lo que hago. El proceso de la creación de la fragancia ha sido un hermoso viaje y estoy impaciente por compartirlo con todo el mundo en breve", destacó Manish Arora.

ACERCA DE DESIGNER PARFUMS

Gestionada por medio de Dilesh Mehta, presidente y consejero delegado, Designer Parfums es una fuerza creciente en la industria de fragancias de lujo. Su cartera de clientes actual se reparte a través de 80 países con fragancias que son de propiedad integral de la marca o a través de licencias de otras empresas. La cartera de clientes abarca un abanico de clásicos con un verdadero legado, junto con marcas de diseñadores, entre las que se incluyen Jean Patou, Jean Louis Scherrer, Aigner Parfums, Ghost, Porsche Design además de marcas de fragancia de famosos, como Naomi Campbell, Ariana Grande y ahora Jennifer López.

Esta nueva firma muestra el dinamismo del grupo, y va a permitir establecerse así misma entre los líderes de la industria.

"Manish Arora es uno de esos talentos poco habituales que gestiona la visualización del potencial de la auténtica belleza de La India y la convierte en una visión contemporánea y artística universal. Este acuerdo de licencia es un punto de inflexión en el desarrollo de Manish Arora como marca mundial, y estamos muy orgullosos y emocionados de ser parte del crecimiento futuro. Para Designer Parfums, esta firma contribuirá al fortalecimiento de nuestra cartera internacional de marcas selectivas y llegará a los consumidores más jóvenes y más conocedores de la moda", indicó Dilesh Mehta, consejero delegado de Designer Parfums.

La fragancia de debut de Manish Arora se espera tenga un lanzamiento a nivel mundial a principios del año 2018.

