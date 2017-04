COMUNICADO: CenturyLink anuncia la creación de un equipo de liderazgo compuesto por cargos sénior para la compañía combinada (y 2)

Con excepción de la información histórica y fáctica contenida en el presente documento, los asuntos presentados en este comunicado, incluidas las declaraciones relacionadas con los plazos y beneficios esperados de la transacción propuesta, tales como eficiencias, menores costes, mayores ingresos, potencial de crecimiento, perfil de mercado y fortaleza financiera, y la capacidad competitiva y posición de la compañía combinada, y otras declaraciones identificadas por palabras o expresiones tales como "hará", "estima," "prevé", "cree que", "espera", "proyecta", "planea", "pretende" ", "tiene intenciones de", "puede", "debería", "podría", "busca" y términos similares, son declaraciones prospectivas cuyo significado está contemplado en las disposiciones cautelares ("safe harbor") de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, muchos de los cuales escapan a nuestro control. Estas declaraciones prospectivas, y los supuestos sobre las que están basadas, (i) no son garantía de futuros resultados, (ii) son especulativas de forma inherente y (iii) están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. Los eventos o los resultados reales pueden diferir significativamente de aquellos previstos, estimados, proyectados o implícitos en dichas disposiciones en caso de que uno o más riesgos o incertidumbres se materialicen o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas. Algunos factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, pero sin limitarse a ello: la capacidad de las partes de recibir las aprobaciones requeridas de forma oportuna y satisfactoria por parte de los organismos reguladores sin que existan condiciones que resulten materialmente adversas para las partes; la posibilidad de que los beneficios previstos de la transacción propuesta no puedan materializarse en su totalidad o que requieran de un tiempo mayor al esperado; la posibilidad de que los costes o las dificultades relacionadas con la integración de las operaciones de Level 3 con las de CenturyLink sean mayores a los esperados; la capacidad de la compañía combinada para retener y contratar personal clave, lo cual incluye alcanzar o mantener, con los ejecutivos mencionados anteriormente, acuerdos de empleo que sean aceptables mutuamente; los efectos de la competencia de una amplia variedad de proveedores competitivos, incluida la demanda más baja por las ofertas tradicionales de CenturyLink; los efectos de tecnologías nuevas, emergentes o que entren en competición, incluidas aquellas que podrían hacer que los productos de la compañía combinada fueran menos deseables o resultasen obsoletos; los efectos de los cambios continuos en la regulación del sector de las comunicaciones, incluido el resultado de procedimientos reguladores o judiciales relacionados con la compensación entre operadores, obligaciones de interconexión, cargos de acceso, servicio universal, implementación de la banda ancha, protección de datos y neutralidad de red; cambios adversos en el acceso a los mercados crediticios en términos favorables para CenturyLink o la compañía combinada, ya sea causados por cambios en su posición financiera, calificaciones de crédito más bajas, mercados inestables, u otros; la capacidad de la compañía combinada de ajustarse efectivamente a los cambios en el sector de las comunicaciones, y cambios en la composición de sus mercados y de la combinación de productos; posibles cambios en la demanda o en el precio de los productos y servicios de la compañía combinada, incluida la capacidad de la compañía combinada de responder de manera efectiva a la creciente demanda de servicios de banda ancha de alta velocidad; cambios en los planes operativos, planes de asignación de partidas de capital o estrategias operativas de la compañía combinada, ya sea en base a cambios en la

En relación a la combinación propuesta, CenturyLink presentó una declaración de inscripción en un Formulario S-4 ante la SEC (con el número de declaración de inscripción 333-215121), que la SEC declaró vigente el 13 de febrero de 2017. CenturyLink y Level 3 han presentado una declaración informativa / propuesta conjunta y presentarán otros documentos relevantes en relación a la transacción propuesta ante la SEC. CenturyLink y Level 3 comenzaron a enviar por correo su declaración informativa / propuesta conjunta definitiva para sus respectivos titulares de valores sobre el 13 de febrero de 2017. La declaración informativa / propuesta conjunta definitiva, con fecha de 13 de febrero de 2017, contiene información relevante sobre CenturyLink, Level 3, la combinación propuesta y temas relacionados. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS A LEER CON ATENCION LA DECLARACION INFORMATIVA / PROPUESTA CONJUNTA, ASI COMO CUALESQUIERA OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC EN RELACION CON LA COMBINACION PROPUESTA O INCORPORADA POR REFERENCIA EN LA DECLARACION INFORMATIVA / PROPUESTA CONJUNTA DEFINITIVA, YA QUE CONTENDRAN INFORMACION RELEVANTE. Los inversores y accionistas podrán obtener de forma gratuita la declaración informativa / propuesta conjunta, así como los archivos que se incorporen por referencia en la declaración informativa / propuesta conjunta, así como otra información sobre CenturyLink y Level 3, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov [http://www.sec.gov/]). Los inversores y accionistas también pueden obtener estos documentos de forma gratuita solicitándolos directamente a CenturyLink, 100 CenturyLink Drive, Monroe, Luisiana 71203, a la atención de: Secretariado corporativo, o a Level 3, 1025 Eldorado Boulevard, Broomfield, Colorado 80021, a la atención de: Relaciones con los inversores.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Debra Peterson, 913-353-7569,debra.d.peterson@centurylink.com

PUBLICIDAD