COMUNICADO: Banco Bradesco publica sus resultados para el primer trimestre de 2017 (1)

Banco Bradesco publica sus resultados para el primer trimestre de 2017

SAO PAULO, 28 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- Cifras principales notificadas por Bradesco en el primer trimestre de 2017, con énfasis en la consolidación, a partir del 1 de julio de 2016, de HSBC Bank Brasil S.A. y sus filiales (HSBC Brasil): 1. Los ingresos netos ajustados ((1)) para el primer trimestre de 2017 ascendieron a 4.648 millones de BRL (un aumento del 13,0% en comparación con los ingresos netos ajustados de 4.113 millones de BRL registrados en el primer trimestre de 2016), lo cual corresponde a un beneficio por acción de 3,19 BRL y a un rendimiento del patrimonio ajustado promedio de los accionistas ((2)) del18,3% ((2)).

2. En lo que respecta a su origen, los ingresos netos ajustados están compuestos por 3.274 millones de BRL procedentes de actividades financieras, que representan el 70,4% del total, y 1.374 millones de BRL procedentes de operaciones de seguros, planes de jubilación y bonos de capitalización, que combinados constituyen el 29,6%.

3. En marzo de 2017, la capitalización de mercado de Bradesco se situaba en 178.208 millones de BRL ((3)), lo cual representa un crecimiento del 24,0% con respecto a marzo de 2016.

4. Los activos totales, en marzo de 2017, se situaban en 1,294 billones de BRL, un aumento del 17,5% con respecto al saldo en marzo de 2016. El rendimiento de los activos promedio fue del 1,4%.

5. En marzo de 2017, la cartera de préstamos ampliada( (4)) alcanzó los 502.714 millones de BRL, un aumento de 8,5% con respecto a marzo de 2016. Las operaciones con particulares totalizaron 17.820 millones de BRL (un aumento del 16,3% en relación con marzo de 2016), al tiempo que las operaciones con empresas totalizaron 330.894 millones de BRL (un aumento del 4,9% con respecto a marzo de 2016).

6. Los activos bajo gestión se situaron en 1,944 billones de BRL, un aumento del 22,3% con respecto a marzo de 2016.

7. El patrimonio de los accionistas totalizó 104.558 millones de BRL en marzo de 2017, una cifra 12,0% más alta que en marzo de 2016. El ratio Basilea III, basado en el Conglomerado Prudential se situó en 15,3%, 12,0% del cual corresponde a capital de primer orden.

8. Se pagó y registró en provisiones un total de 1.845 millones de BRL a los accionistas en calidad de intereses sobre el patrimonio de los accionistas por las ganancias generadas en el primer trimestre de 2017, de los cuales 300.551 miles de BRL se pagaron en forma de mensualidades y 1.544 millones de BRL fueron registrados como provisiones.

9. La porción que devenga intereses alcanzó 15.900 millones de BRL en el primer trimestre de 2017, un aumento del 7,9% en comparación con el primer trimestre de 2016.

10. El ratio de morosidad a 90 días se situó en 5,6% en marzo de 2017, reduciéndose a 5,2% si se excluye a un cliente específico que ya fue completamente registrado en provisiones (5,5% en diciembre de 2016 y 4,2% en marzo de 2016).

11. El ratio de eficiencia operativa (ER) ((5)) en marzo de 2017 fue de 40,8% (37,2 en marzo de 2016), al tiempo que el ratio de eficiencia "ajustado por riesgo" se situó en 53,1% (47,1% en marzo de 2016).

12. Las primas de seguros emitidas, las contribuciones a planes de jubilación y los ingresos por bonos de capitalización totalizaron 17.948 millones de BRL en el primer trimestre de 2017, un incremento del 18,2% en comparación con el mismo período en 2016. Las provisiones técnicas se situaron en 229.433 millones de BRL, un aumento del 25,4% en comparación con el saldo en marzo de 2016.

13. Las inversiones en infraestructura, tecnología de la información y telecomunicaciones ascendieron a 1.408 millones de BRL en el primer trimestre de 2017, un aumento del 1,3% en relación con el primer trimestre de 2016.

14. Los impuestos y contribuciones que se pagaron o registraron en provisiones, incluyendo la seguridad social, totalizaron 9.700 millones de BRL en el primer trimestre de 2017, de los cuales 3.531 millones de BRL estuvieron relacionados con impuestos retenidos y cobrados de terceros, y 6.169 millones de BRL se calcularon basados en actividades desarrolladas por la Organización Bradesco, equivalente al 132,7% de los ingresos netos ajustados ((1)).

15. Bradesco cuenta con una vasta red de servicio al cliente en Brasil que incluye 5.122 filiales y 3.971 puestos de atención (PA) al cliente. Los clientes de Bradesco también cuentan con; 1.004 cajeros automáticos disponibles en instalaciones de la empresa (puestos de atención electrónicos, PAE), 38.525 puntos de servicio al cliente Bradesco Expresso, 36.095 cajeros automáticos Bradesco y 20.584 cajeros automáticos en la red Banco24Horas.

16. Nómina, más cargos y prestaciones totalizaron 4.244 millones de BRL en el primer trimestre de 2017. Las prestaciones sociales proporcionadas al total de 106.644 empleados de la Organización Bradesco y sus dependientes ascendieron a 1.133 millones de BRL, mientras que las inversiones en programas de educación, capacitación y desarrollo totalizaron 31.451 millones de BRL.

17. Importantes premios y reconocimientos obtenidos en el período:

--- Recibió reconocimiento honorífico del premio "Ejecutivo de TI del

Año" en la categoría de Banca, con el caso titulado "BIA - Bradesco

Inteligência Artificial - Centro de Servicio de Sucursal - con Watson

(Estudio realizado por IT Mídia en colaboración con Korn Ferry);

-- UniBrad ganó el premio internacional "GlobalCCU Awards 2017" como mejor

universidad corporativa del mundo (Consejo Global de Universidades

Corporativas);

-- Fue uno de los ganadores del premio "Profesional de la Tecnología de

la Información 2016 ", en el segmento de Banca (revista Informática

Hoje);

-- Bradesco BBI recibió el premio al "Mejor Banco de Inversión en Brasil

en 2017" y figuró, tanto en 2017 como en lo que va de año, en primer

lugar en la clasificación de fusiones y adquisiciones, deuda nacional,

deuda internacional y patrimonio (Best Investment Banks in the World

Edition - revista Global Finance);

-- BRAM obtuvo la clasificación AMP-1 (muy fuerte) por parte de la agencia

Standard & Poor's, la cual se considera como la más alta en la escala

de calidad de gestión de S&P Global Ratings;

-- BRAM ocupa una posición destacada en el informe sobre fondos de

acciones de pequeña capitalización, por poseer los fondos más

rentables en 2017 (revista IstoE);

-- El Grupo Bradesco Seguros ganó dos trofeos en tres categorías

distintas del premio "Brazil Insurer Award": Mejor Rendimiento, Mejor

Crecimiento de Ventas y Líder del Mercado Mundial (Editora Brasil

Notícias);

-- El Grupo Bradesco Seguros ganó el premio "Outstanding Companies"

(empresas más destacadas) en el segmento de Seguros, Salud, Pensiones y

Capitalización (Centro de Inteligência Padrão - CIP (Centro de

Inteligencia Estándar), en asociación con la revista Consumidor

Moderno); y

-- Bradesco se convirtió en el líder del mercado de Bonos de

Capitalización en 2016 (Superintendence of Private Insurance - Susep).



