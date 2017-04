COMUNICADO: Olympus anuncia que adquirirá Image Stream Medical, Inc. para dar mejores soluciones médicas a los centros sanitarios

Esta adquisición unirá a una empresa de técnicas de diagnóstico y terapéuticas mínimamente invasivas con una compañía pionera de la integración de sistemas.

CENTER VALLEY, Pensilvania, 28 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- El 28 de abril de 2017, Olympus Corporation of the Americas (OCA) con sede en Center Valley, Pensilvania, ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de Image Stream Medical, Inc., una empresa de integración de sistemas médicos ubicada en Littleton, Massachusetts. Olympus es uno de los más potentes fabricantes de tecnología de precisión y diseña y comercializa técnicas innovadoras para procedimientos médicos y quirúrgicos, entre otras actividades. Con la compra de Image Stream Medical, Inc, ambas empresas podrán mejorar aún más los resultados clínicos, reducir los costes globales y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

La tecnología y el saber hacer de Stream Medical han hecho posible que las técnicas de visualización avanzada y la integración del entorno sanitario sean sencillas e intuitivas para sus clientes. Los excepcionales conocimientos teóricos y prácticos de Image Stream Medical abarcan un profundo conocimiento de las técnicas de gestión de imágenes basadas en el procesamiento de imágenes, la capacidad de ofrecer flujos de trabajo completos para todas las especialidades clínicas y un manejo de la TI básica que unifica áreas clínicas diferentes, permitiendo el acceso completo de la totalidad de la organización a datos y medios críticos, además del aprovechamiento de la experiencia demostrada en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (ICT) para ofrecer servicios nuevos y con valor añadido a los centros sanitarios.

«Estamos encantados con la incorporación de Image Stream Medical a la familia Olympus», afirmó Nacho Abia, presidente y director general de OCA. «Image Stream Medical es una empresa de integración de primer nivel que está creciendo de forma constante en el mercado gracias a la solidez de sus productos y a su excelencia operativa. Esta relación nos brinda una oportunidad estupenda para potenciar la continuidad de la atención dentro de las organizaciones médicas. Creemos que la adquisición de Image Stream Medical nos ayudará a alcanzar más rápidamente los objetivos universales de la reforma sanitaria y aumentará nuestra capacidad para cumplir nuestra misión, que es contribuir a la creación de una sociedad mejor haciendo que las vidas de las personas de todo el mundo sean más saludables, seguras y satisfactorias».

«Image Stream Medical se fundó con la idea de dar respuesta a los principales retos sanitarios y empresariales de los sistemas de atención sanitaria facilitando la colaboración dentro de las organizaciones. Al poner al alcance de los profesionales médicos las imágenes que necesitan y permitir además que estén conectados entre ellos, independientemente de dónde se encuentren, contribuimos a que los equipos trabajen de forma más eficiente y eficaz», dice Eddie Mitchell, presidente de Image Stream Medical. «Estoy muy contento con el paso adelante que Olympus está dando para conseguir que esta idea se haga realidad. La combinación de la incomparable tecnología de imágenes y cirugía de Olympus y de las innovadoras soluciones adaptadas al cliente que hemos desarrollado en Image Stream Medical, permitirá a nuestros clientes ofrecer una atención aún mejor a sus pacientes».

«La sinergia entre Olympus e Image Stream Medical no tiene precedentes», dice Todd Usen, presidente del Grupo de Sistemas Médicos de OCA. «La combinación de los conocimientos teóricos y prácticos y del alcance internacional de Olympus, así como de su infraestructura de soporte de primera clase y de su fuerte posición en el mercado, con los innovadores productos de Image Stream Medical resultará en un flujo de trabajo y una atención al cliente de mayor calidad y en una mejor seguridad para las empresas de atención sanitaria. Estamos muy ilusionados con la próxima creación de mejores plataformas para facilitar el acceso de los pacientes a los procedimientos más avanzados, como las cirugías mínimamente invasivas».

En un principio, se beneficiarán de la adquisición las empresas y clientes de los Estados Unidos, lo que ayudará a Olympus a crear más adelante una plataforma internacional de Integración de Sistemas de primera fila. Los clientes de Olympus y de Image Stream Medical no notarán ningún cambio en los recursos, los servicios o los contactos de forma inmediata. Con el tiempo, los clientes tendrán la posibilidad de mejorar la implementación de la integración de sus sistemas en base a la ampliación y mejora de la cartera de productos y de los conocimientos teóricos y prácticos. Por ahora, Image Stream Medical seguirá funcionando con su nombre actual como una filial totalmente participada. Más adelante se darán más detalles sobre esta adquisición.

Acerca de Olympus Corporation of the AmericasOlympus es una empresa global de tecnología que diseña y produce técnicas innovadoras para los principales sectores en los que trabaja: productos médicos y quirúrgicos, soluciones científicas y cámaras y equipos de audio. A través de su tecnología, Olympus contribuye cada día a mejorar la sociedad haciendo que las vidas de las personas sean más saludables, seguras y satisfactorias. Olympus Corporation of the Americas - una filial totalmente participada de Olympus Corporation de Tokio, Japón - tiene su sede principal en Center Valley, Pensilvania, cuenta con más de 5.000 trabajadores, y gestiona las operaciones y las actividades empresariales de la compañía en América del Sur y del Norte. Para más información, visite la página web de Olympus www.olympusamerica.com [http://www.olympusamerica.com/].

Acerca de Image Stream Medical Image Stream Medical es una empresa de referencia en el desarrollo de soluciones colaborativas de visualización clínica concentrada en una única misión: mejorar la atención sanitaria dando acceso a los profesionales a la información visual necesaria dentro de un marco de colaboración para que puedan atender a sus pacientes de la mejor forma. Desde su fundación en el año 1999, Image Stream Medical ha alcanzado su objetivo creando soluciones innovadoras de integración para el entorno sanitario que facilitan el uso de potentes herramientas. El resultado es un flujo de trabajo clínico más intuitivo, natural y eficiente. Para más información, visite la página web de Image Stream Medical www.imagestreammedical.com [http://www.imagestreammedical.com/].

