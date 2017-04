COMUNICADO: Diageo World Class: La aventura de un hombre trotamundos para descubrir los mejores cocktails del planeta

LONDRES, April 28, 2017 /PRNewswire/ --

Una nueva serie documental desvela la búsqueda para encontrar la lista definitiva de

bebidas

Es un trabajo duro, pero alguien debe hacerlo. Una nueva serie de viajes, World Class List, se encarga de seguir las aventuras de Carey Watkins, de 27 años, mientras lleva a cabo la exploración de la tendencia al auge de la cultura de los cocktails, recorriendo el mundo en algunas de las ciudades más dinámicas del planeta para crear la guía definitiva para beber mejor.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494321/Diageo_World_Class.jpg )

Carey, un australiano aspirante a músico y entusiasta de las bebidas que tiene su residencia sita en Los Angeles, fue elegido de entre cientos con la finalidad de convertirse en el presentador de la nueva serie de viajes, que se va a lanzar la semana que viene en Amazon Prime en países seleccionados. Esta serie, que plantea el resurgir de la cultura mundial de los cocktails y pretende inspirar a la gente a beber mejor y para crear experiencias inolvidables durante este proceso, fue creada por medio de World Class, los organizadores de la mayor competencia de bármanes del mundo. World Class es una iniciativa creada por la importante compañía de bebidas alcohólicas Diageo, fabricantes del whisky escocés Johnnie Walker, la ginebra Tanqueray no. Ten y el vodka Ketel One, entre otros.

Durante la serie de cinco partes, Carey lleva a cabo la exploración de lo mejor de lo que hay para ver, hacer, comer y beber en cinco de las ciudades más emocionantes de todo el mundo - Sídney, Taipei, Barcelona, San Francisco y México. Guiado en su viaje por medio de los mejores bármanes del mundo, el resultado es una serie de viajes que cuentan con un toque especial, además de la creación de la lista definitiva de bebidas.

Los cinco destacados bármanes de World Class - cada uno de ellos ganador de su World Class Bartender of the Year Competition a nivel nacional - comparten con Carey su destacado conocimiento de su ciudad y la pasión por beber mejor, presentando sus cocktails inspirados por sus experiencias, que se van a mostrar en la World Class List.

En la lista se incluye un suave digestivo de Australia creado con whisky y café recién filtrado, además de una alternativa de California para el Bloody Mary que se toma en la hora del brunch y que combina vodka, zumo de zanahoria e hinojo.

En la realización de esta búsqueda, Carey experimenta algunos momentos inolvidables, incluyendo una energética introducción a la lucha libre mexicana, la pesca de sus propios mariscos para consumir con la ginebra Tanqueray y uvas en Sídney, y celebrar la víspera de Año Nuevo bebiendo cocktails bajo los fuegos artificiales y en un barco en la Bahía de San Francisco.

Carey Watkins afirmó: "Cuando descubrí que iba a ser el presentador, me sentí totalmente abrumado. No comprendía el hecho de que iba a viajar por todo el mundo durante seis semanas, y jamás imaginé lo bueno que iba a llegar a ser este trabajo. Todo ello fue increíble, y conseguí hacer cosas que normalmente no haría nunca".

"Muy pronto el viaje se convirtió en algo realmente increíble, y nueve de cada diez veces estaba haciendo algo que nunca antes había hecho - y que jamás habría llegado a hacer. Me encanta viajar, pero más que nada lo que me gusta es conocer a gente, hablar con la gente y establecer relaciones. Combinar eso con viajar por el mundo - y aprender de cómo estos bármanes mejoran su trabajo al mismo tiempo que pruebo sus increíbles bebidas - es, literalmente, un trabajo de ensueño. Realmente me he quedado sin palabras con estas cinco bebidas. Todo, desde el color hasta el aroma y el sabor, era algo increíblemente bueno".

La directora mundial de World Class, Johanna Dalley, destacó: "World Class List es una gira mundial ofrecida por los mejores bármanes del mundo, que son los máximos conserjes dentro de sus propias ciudades Los bármanes de World Class no solo crean las bebidas más asombrosas - también forman parte de la comunidad del conocimiento que pueden servir además las mejores experiencias que una ciudad puede ofrecer. Esta es su pequeña libreta de lo que ver, hacer, comer y beber, lo que hace que el programa sea de visita obligada para cualquiera interesado en comer, beber o viajar".

"Hemos creado la serie para mostrar el increíble talento de los bármanes e inspirar a las personas para beber mejor - para probar las bebidas increíbles que se ofrecen en los bares de todo el mundo, o para que se preparen y los creen en su propia casa".

World Class List se lanzará en Amazon Prime en países selectos a partir del 1 de mayo, y está disponible para su visualización en MakeItWorldClass.com/List [http://www.makeitworldclass.com/list ]. Síganos en Instagram @WorldClass #WorldClassList.

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/494321/Diageo_World_Class.jpg

CONTACTO: +44-2890-395-500

PUBLICIDAD