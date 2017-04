COMUNICADO: Las icónicas marcas Lappset y Mattel se unen para formar Mattel Play! Sevenum en los Países Bajos

Después de exitosas aperturas en Liverpool y Dubai en 2016, la compañía mundial de juguetes Mattel, Inc. estrenará un nuevo centro de entretenimiento familiar interactivo de interior en Sevenum en Noord-Limburg. Mattel Play! Sevenum es la primera atracción de la marca de su clase en los Países Bajos y Benelux, y será una planta de 2.000 metros cuadrados dentro del nuevo Family Entertainment Center Sevenum ubicado en De Schatberg.

Las zonas completamente temáticas en Mattel Play! Sevenum llevarán a la vida a personajes de TV favoritos y sus mundos, incluyendo Thomas & Friends(TM), Bob the Builder (TM), Fireman Sam(TM), y Angelina Ballerina(TM). Además, los niños podrán construir sus propias creaciones en las zonas Mega Construx(TM) y Mega Bloks(R) y disfrutar de horas de diversión en Mattel Play! Roller Disco.

Mattel Play! Sevenum ofrece a niños y padres la oportunidad de jugar juntos y pasar el tiempo con la familia. En el entorno único de este centro de entretenimiento interactivo, los visitantes pueden sumergirse en ambientes de marca familiar con sus personajes favoritos, dando rienda suelta a su imaginación. Los niños reciben bloques de construcción y la oportunidad de ser tan creativos como sea posible. Finalmente, niños y padres pueden estar activos juntos cuando corren, saltan, trepan y juegan a través de diversas actividades explorando Mattel Play! Sevenum.

Mattel Play! Sevenum está programado para abrir en otoño de 2017.

Lappset Creative ha diseñado y planificado todo Mattel Play! Sevenum, y será responsable del suministro e instalación. Sevenum es el segundo centro de entretenimiento familiar para Mattel Play! proporcionado por Lappset Creative, una división del famoso Lappset Group Ltd. con sede en Laponia. Mattel Play! Liverpool en Reino Unido fue el primero.

Según Johan Granholm, director de Lappset Creative, la atracción de Sevenum es el mayor proyecto ofrecido por Lappset Group.

"El proyecto de varios millones de euros ya va por buen camino. Lappset Creative diseña, fabrica e instala la atracción. Ya se ha completado la fase de diseño y la fabricación se iniciará ahora con la instalación completa prevista para el otoño de este año."

El centro de ocio multiaventura también contendrá un parque de acción estilo libre para la juventud con camas elásticas, una piscina de espuma y un circuito para bicicletas así como un área de rampa de patinaje.

Además de Mattel Play! Sevenum, el Family Entertainment Center alberga un restaurante all you can eat con 11 diferentes cocinas llamado ABC Restaurants Sevenum y un centro de actividades para los jóvenes, llamado The Portal Action House. The Portal Action House es desarrollada por Lappset Creative y los propietarios de The Portal Action House Sevenum. Tiene varios niveles donde puede ejercitar sus habilidades en un circuito para bicicletas, una rampa de patinaje, camas elásticas y un parque de acción de estilo libre. Todos estos niveles se encuentran en un mundo virtual. !Va a jugar el juego en la vida real!

Acerca de Lappset Group Oy y Lappset Creative

Lappset Group Oy con sede en Laponia, Finlandia, es el fabricante líder de Europa de equipamiento de parques infantiles y fitness y atracciones de actividades temáticas. En 2010, el grupo estableció Lappset Creative, una división especial para el diseño y suministro de atracciones. Durante los últimos años, la división ha realizado varios centros de entretenimiento familiar interior y al aire libre en diferentes partes del mundo en colaboración con marcas de nivel mundial, como Mattel Inc. El primer Mattel Play! Edutainment Center fue inaugurado en Liverpool, en Albert Docks, para Heritage Great Britain en el año 2016. Mattel Play! Sevenum es el segundo y más grande centro de entretenimiento familiar diseñado, producido y montado por Lappset Creative en colaboración con sus socios de Mattel y De Schatberg.

Lappset Group está formado por filiales en seis diferentes países, con la casa matriz situada en Rovaniemi, Laponia, Finlandia. La red de distribución de Lappset se extiende sobre aproximadamente 50 países desde Europa a Canadá, Oriente Medio, Asia y Australia.

Acerca de De Schatberg

De Schatberg es un parque de vacaciones de cinco estrellas versátil en Sevenum, Países Bajos, abierto todo el año. Situado de forma única en un entorno rico en naturaleza del hermoso distrito North Limburg Peel, el parque se encuentra cerca del Parque Nacional Groote Peel. El parque cuenta con una amplia oferta de alojamiento como de diversas instalaciones de camping, que van desde básica hasta de lujo con baño privado e incluso lavavajillas. Pero también una casa de campo, villetta, caravana o casa del bosque. En De Schatberg hay también muchas actividades tales como natación, bolera, escalada, esquí acuático, entretenimiento y mucho más. El parque de vacaciones se completa con el Restaurante Veranda y Bistro Trattoria. Visítenos en http://www.schatberg.com

Acerca de Mattel

La familia de empresas Mattel es un líder mundial en el diseño, fabricación y marketing de juguetes y productos para la familia. La cartera de Mattel de las marcas más vendidas incluye Barbie(R), la muñeca de moda más popular jamás producida, Hot Wheels(R), Monster High(R), American Girl(R), Thomas & Friends(TM), marcas Fisher-Price(R) y MEGA(R), así como una amplia gama de líneas de juguetes inspirados en entretenimiento. Con sede mundial en El Segundo, California, las empresas de Mattel emplean aproximadamente a 32.000 personas en 40 países y territorios y venden productos en más de 150 países. Visítenos en http://www.mattel.com.

(c) 2017 Gullane (Thomas) Limited

(c) 2017 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman

(c) 2017 Prism Art & Design Limited. El nombre y personaje Fireman Sam son marcas comerciales de Prism Art & Design Limited.

(c) 2017 Hit Entertainment Limited

(c)MEGA Brands Inc., 2017. Todos los derechos reservados.

CONTACTO: Johan Granholm, Director Lappset Creative Division, tel.+358-40-532-4183, johan.granholm@lappset.com

