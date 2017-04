COMUNICADO: Yanfeng Automotive Interiors inaugura oficialmente un moderno laboratorio de ensayos en el centro tecnológico de Trencín

TRENCIN, Eslovaquia, April 27, 2017 /PRNewswire/ --

Equipos de tecnología puntera permiten realizar ensayos de amplio espectro de componentes de interiores para automóviles

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), líder mundial en soluciones de interiores para automóviles, ha inaugurado oficialmente su nuevo laboratorio de ensayos en el centro tecnológico de la empresa ubicado en Trencín. Hoy se cortó la cinta en presencia de representantes del gobierno para inaugurar las nuevas instalaciones y los equipos de ensayos e I+D de tecnología puntera. Dentro de la red global de YFAI, las capacidades avanzadas del Centro Tecnológico se unen a la excelencia tecnológica de la empresa para contribuir a satisfacer mejor las necesidades de los clientes del sector automotor a través de la experiencia local.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/495111/Yanfeng.jpg )

Durante los últimos años, YFAI ha consolidado su presencia y capacidades técnicas en Europa Central y del Este. Hace poco la empresa amplió sus instalaciones de investigación y desarrollo como parte de un proyecto de renovación. El centro en cuestión cuenta ahora con una superficie de más de 4 800 metros cuadrados. La mitad de este espacio está dedicado al nuevo laboratorio de ensayos, en el que la empresa lleva a cabo ensayos de durabilidad y materiales de componentes y productos de interiores para automóviles, incluidos paneles de instrumentos, tableros, paneles de puertas y consolas de suelo.

"El Centro Tecnológico de Trencín es uno de los ocho establecimientos de nuestra red tecnológica global y desempeña una función importante dentro de nuestras actividades de investigación y desarrollo", afirmó Jason Xu, Vice President, Engineering de Yanfeng Automotive Interiors durante el discurso que dio en el evento. "Nos complace que la inversión en el nuevo laboratorio de ensayos nos permita ofrecer lo mejor en conocimientos técnicos y excelencia a nuestros clientes a escala local".

La inversión en Trencín demuestra el compromiso con el crecimiento Tras realizar inversiones por valor de 4 millones de euros en una renovación integral, hoy por hoy los equipos tecnológicos punteros hacen permiten realizar ensayos sistemáticos de amplio espectro de interiores de automóviles. Con las nuevas cámaras y dispositivos de tecnología avanzada se pueden realizar ensayos de rendimiento de los componentes en cuanto a seguridad, durabilidad, impacto medioambiental, vibraciones, aspecto, materiales y emisiones. En vista de esta gran variedad de capacidades de ensayo, el Centro Tecnológico de Trencín respalda los planes de crecimiento de la empresa en esta región europea.

Más información disponible en: http://www.YFAI.com y en http://www.yfai-careers-ce.eu/trencin

Acerca de Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) es el líder mundial en interiores de automóviles. YFAI está redefiniendo la forma de relajarse, trabajar y jugar en el interior de los vehículos hoy y con décadas de adelanto. Con sede en Shanghái, esta compañía cuenta con unas 110 plantas de producción y centros tecnológicos en 18 países y emplea a más de 33 000 trabajadores en todo el mundo, que diseñan, desarrollan y fabrican componentes de interiores para todos los fabricantes de automóviles. Constituida en 2015, Yanfeng Automotive Interiors es una empresa conjunta de Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd, una filial de propiedad absoluta de Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), el grupo de componentes de SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), y de Adient, el líder mundial en asientos para automóviles.

Para más información, visite http://www.YFAI.com.





Para más información, póngase en contacto con:

Yanfeng Automotive Interiors

Jagenbergstrasse 1

41468 Neuss

Alemania

Astrid Schafmeister

Tel.: +49-2131-609-3028

E-mail: astrid.schafmeister@yfai.com

Página web: http://www.YFAI.com

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/495111/Yanfeng.jpg

PUBLICIDAD