COMUNICADO: Emaar Hospitality Group lanza una primicia mundial con cinco apps nativas para experiencias digitales mejoradas

DUBAI, EAU, April 27, 2017 /PRNewswire/ --

En un ejemplo sin precedentes de transformación digital en la industria de la hospitalidad, Emaar Hospitality Group ha lanzado cinco aplicaciones nativas (apps) que mejoran la experiencia de estilo de vida digital para los huéspedes.

Las apps se distinguen por su enfoque en hoteles individuales dentro del Grupo, al contrario que las prácticas convencionales de la industria, y aseguran una conectividad digital de extremo a extremo con el hotel para los invitados a través de su teléfono móvil.

La introducción de las apps está en línea con la nueva estrategia digital de Emaar para impulsar experiencias del cliente mejoradas. El enfoque 'mobile first', combinado con la ambición del Grupo de ser un líder en el uso de tecnología para mejorar la experiencia del huésped, cambiará el panorama de la industria. Las apps son parte de una serie de iniciativas digitales implementadas por Emaar Hospitality Group.

Emaar Hospitality Group seleccionó Go Find It Technologies SA como socio en el desarrollo de apps para Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Rove Hotels, Palace Downtown y Manzil Downtown.

Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Palace Downtown y Manzil Downtown Apps han ya pasado a estar operativas. mientras Rove Hotels App lo hará próximamente.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, dijo: "Esto es histórico mientras lideramos una tendencia digital para el sector de la hospitalidad. Ahora nuestros huéspedes tienen toda la conectividad y conveniencia que necesitan para una experiencia memorable en nuestros hoteles al alcance de su mano. Las apps les permiten acceder a una serie de servicios en sus teléfonos móviles, mientras nos ofrecen datos en tiempo real para ofrecer servicios de valor añadido".

Las apps disfrutan de una funcionalidad superior. Están integradas con los sistemas de reserva de los hoteles, ofrecen acceso a las guías de ciudades, son compatibles con las redes sociales e impulsan información relevante, como una invitación a unirse al programa de fidelidad de 'U By Emaar', ofertas especiales y mucho más.

Las Guías de ciudades producidas profesionalmente y actualizadas con regularidad supondrán en torno al 30 por ciento del contenido dentro de cada app. Además, los hoteles individuales crearán su propio contenido para implicarse con los huéspedes mientras facilitan a los comerciantes el destacar eventos relevantes y ofertas especiales.

Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Palace Downtown y Manzil Downtown Apps en iOS y Android están disponibles para descarga en la App Store y Google Play; la Rove Hotels App estará disponible pronto.





Contacto:

Kelly Home

ASDA'A Burson-Marsteller

+9714-4507-600

kelly.home@bm.com

