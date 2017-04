COMUNICADO: Berklee College of Music entregará la beca Formation Scholars de Beyoncé a una alumna

Berklee College of Music es una de las cuatro universidades que participan en los Formation Scholars awards [http://www.beyonce.com/formation-scholars ] anuales de Beyoncé Knowles-Carter, que comenzarán este otoño. Berklee concederá una beca a una estudiante de máster o universitaria del campus de Berklee en Valencia (España) o en Boston (EE. UU.). Las becas Formation Scholars animan y apoyan a las mujeres jóvenes que no tienen miedo de pensar diferente y que son atrevidas, creativas, conscientes y seguras. El plazo para presentar solicitudes comenzará el 1 de mayo.

"En Berklee adoramos a Beyoncé. Como cantante, compositora, productora, artista y persona humanitaria, Beyoncé es un modelo fuerte e inspirador para nuestras estudiantes", según el presidente de Berklee, Roger H. Brown. "Su banda femenina original incluyó a una profesora actual y a dos ex alumnas de Berklee. El apoyo de Beyoncé a una estudiante del campus de Valencia o de Boston tendrá un impacto sobre la industria de la música mundial, y prolonga la propia misión de Beyoncé de potenciar la excelencia artística y las prácticas empresariales innovadoras, lo cual la ha convertido en la artista más competente del siglo XXI".

La beca Formation Scholars consiste en una dotación de $25.000, disponible para estudiantes que estudien música, arte, literatura o estudios afroamericanos en cuatro instituciones selectas, que incluyen a Berklee, Spelman College, Howard University, y Parsons School of Design. Junto con sus solicitudes, las estudiantes deben presentar un ensayo corto explicando cómo Lemonade ha inspirado sus objetivos educativos. Los plazos de solicitud serán establecidos por cada universidad, que ofrecerá los formularios de solicitud necesarios para las candidatas.

Berklee celebró recientemente el décimo aniversario de la banda femenina original de Beyoncé en el Berklee Performance Center como parte de su programación Signature Series.

Acerca de Berklee College of Music

Berklee College of Music es una institución educativa sin ánimo de lucro que fue fundada bajo el revolucionario principio de que la mejor manera de preparar a los alumnos en sus carreras profesionales es a través de la formación y la práctica de la música contemporánea. Durante 70 años la universidad ha evolucionado para reflejar el estado de la industria de la música en cada momento, liderando el futuro de los estudios superiores en interpretación, negocio de la música/management, composición, musicoterapia y creación de bandas sonoras, entre otras áreas. En junio de 2016, el Boston Conservatory se fusionó con Berklee, creando el lugar más completo y dinámico del mundo para la formación en música, danza, teatro y profesiones afines.

Con un enfoque en la enseñanza global, el nuevo campus de Berklee en Valencia, España, ofrece sus primeros programas de Máster para licenciados, mientras Berklee Online llega a alumnos de todo el mundo con sus cursos y programas de estudios superiores. El programa Berklee City Music Network proporciona clases extraescolares a adolescentes con pocos recursos en 43 ciudades en los EE. UU. y Canadá. Con un cuerpo de estudiantes diverso que representa a más de 100 países, una comunidad internacional significativa (el 33% de los estudiantes de licenciatura y el 53% de los estudiantes de máster), y antiguos alumnos y profesores que han ganado colectivamente más de 300 premios Grammy y Latin Grammy, Berklee es el principal laboratorio mundial de aprendizaje para la música de hoy y de mañana.

Acerca de Berklee College of Music, Valencia campus

El campus de Berklee en Valencia es el primer campus internacional establecido por la renombrada institución y el primero fuera de Boston. Ubicado en el emblemático recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España, el espléndido campus de 3.600 metros cuadrados se ha diseñado específicamente para la música y está equipado con la última tecnología. El campus de Berklee en Valencia pretende ofrecer un punto de encuentro para lanzar la carrera mundial de los alumnos internacionales con mayor talento.

El campus, que ofrece un plan de estudios único y un centro internacional de asesoramiento para ayudar a los alumnos en su transición hacia la vida profesional en la industria de la música, presentó los primeros Másteres de Berklee College of Music en septiembre del 2012: Scoring for Film, Television, and Video Games; Contemporary Performance (Production Concentration); y Global Entertainment and Music Business. En septiembre del 2013 dio comienzo un cuarto máster pionero en formación musical y tecnología, el Music Production, Technology, and Innovation.

Además, el campus de Berklee en Valencia ofrece un programa llamado Study Abroad para que los alumnos de Berklee del campus de Boston puedan cursar un trimestre, o más, en Valencia; programas de verano y programas especiales, así como una nueva forma para que los músicos de todo el mundo se sumen a la comunidad musical global.

