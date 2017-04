COMUNICADO: Supermicro impulsa la conectividad convergente de centros de datos con soluciones de red para servidores de 25/100Gbps (

"Con el ancho de banda 2,5 veces superior al del 10G, menos de la mitad del coste del 40G y con una interfaz RDMA (acceso remoto directo a memoria) para baja latencia y compatible con versiones anteriores de conmutadores 10G, la capacidad de 25GbE líder del sector que ofrece Supermicro a sus clientes proporciona las mayores opciones de escalabilidad y potencial de crecimiento futuro", explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Creemos que 100G, con un recorrido de actualización claro desde los 25G, es el siguiente paso natural en la evolución de implementaciones de servidores y soluciones de almacenamiento para centros de datos convergentes modernos de alto rendimiento para nuestros clientes que deben hacer frente a una demanda siempre creciente en sus infraestructuras de entrada y salida (I/O) de sus centros de datos".

Módulos de doble puerto y puerto único compatibles con 100GbpsAOC-SHFI-i1C Omni-Path Standard Card Diseñada para HPC, esta tarjeta utiliza un avanzado diseño "en carga" con el que escalar automáticamente el rendimiento del tejido conforme al aumento del número de núcleos del servidor, de forma que estos adaptadores son ideales para las cargas de trabajo cada vez más exigentes de hoy en día gracias a su velocidad de enlace de 100Gbps, su conector único QSFP28, su ranura PCI-E 3.0 x16 y su formato estándar de bajo perfil.

AOC--MHFI-i1C/M Onboard Omni-Path SIOM CardDiseñada específicamente para HPC con Intel® OP HFI ASIC, esta tarjeta ofrece velocidades de enlace de 100Gbps para servidores Supermicro compatibles con la interfaz de SIOM.

AOC--S100G-m2C Standard CardEsta tarjeta ofrece conectividad QSFP+ de doble puerto en un formato estándar de corta longitud y perfil bajo con una ranura PCI-E 3.0 x16. Basada en el conjunto de chips Mellanox ConnectX(®)-4 EN y funcionalidades como VXLAN y NVGRE, esta tarjeta ofrece flexibilidad, un amplio ancho de banda con descarga de hardware específico para virtualizaciones I/O, y optimiza la demanda de ancho de banda de la infraestructura virtualizada de implementaciones en centros de datos o la nube.

Módulos de cuatro, dos y único puerto compatibles con 25GbpsAOC-S25G-b2S Standard CardBasada en el conjunto de chips Broadcom(®) BCM57414 y con funcionalidades como RDMA, NPAR, VXLAN y NVGRE, esta tarjeta es compatible con versiones anteriores de 10GbE y con la actualización más rentable de 10GbE a 25GbE para implementaciones de centros de datos y la nube.

AOC--S25G-m2S Standard Card Esta tarjeta es un controlador de doble puerto 25GbE que puede utilizarse en todos los servidores Supermicro con una ranura de expansión PCI-E 3.0 x8. Con el conjunto de chips Mellanox ConnectX®-4 EN y funcionalidades como RDMA y RoCE, esta tarjeta es compatible con versiones anteriores de 10GbE y surte la demanda de ancho de banda de la infraestructura virtualizada.

AOC--S25G-i2S Standard CardEsta tarjeta de implementa con Intel® XXV710. Es totalmente compatible con infraestructuras de red de 10GbE pero ofrece el doble de ancho de banda. La versión de 25GbE de ancho de banda posibilita rápidas implementaciones de red en entornos ágiles de centros de datos.

AOC--C25G-m1S MicroLP CardEsta tarjeta se basa en el controlador Mellanox(®) ConnectX-4 Lx EN. Se trata de la solución para las series de servidores MicroCloud y Twin de alta densidad de Supermicro.

AOC--MH25G-m2S2T/M Onboard SIOM CardEsta es un tarjeta SIOM patentada (módulo I/O de Supermicro) basada en Mellanox ConnectX®-4 Lx EN y optimizada para los SuperServers compatibles con SIOM. Está optimizada para los productos BigTwin, TwinPro y SuperStorage de Supermicro.

AOC--M25G-m4S/M Onboard SIOM Card Este es uno de los controladores de 25GbE con más funcionalidades del mercado. Basado en Mellanox ConnectX®-4 Lx EN, conectividad de cuatro puertos de 25GbE SFP28 en un formato reducido de SIOM, esta tarjeta ofrece una alta densidad, rendimiento y funcionalidad. Está optimizada para los productos BigTwin, TwinPro y SuperStorage de Supermicro.

AOC--URN4-m2TS Onboard 1U Ultra Riser CardMellanox ConnectX-4 Lx EN, 2 puertos, 2 SFP28, tarjeta integrada 1U Ultra Riser

AOC--URN4-i2TS Onboard 1U Ultra Riser CardIntel XXV710, 2 puertos, 2 SFP28, tarjeta integrada 1U Ultra Riser

AOC--2UR68-m2TS Onboard 2U Ultra Riser CardMellanox ConnectX-4 Lx EN, 2 puertos, 2 SFP28, tarjeta integrada 2U Ultra Riser

