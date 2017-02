COMUNICADO: Richmont Mines publica los resultados financieros del cuarto trimestre y anuales (1)

TORONTO, February 24, 2017 /PRNewswire/ --

-- Richmont Mines publica los resultados financieros del cuarto trimestre y anuales; rendimiento récord en la mina Island Gold

Richmont Mines Inc. ("Richmont" o la "Corporación") anuncia sus resultados operativos y financieros para los tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2016, impulsados por los resultados sólidos de la Island Gold Mine. La Corporación celebrará una rueda de prensa y emisión web el martes 21 de febrero de 2017, a partir de las 8:30 a.m. ET (a continuación se muestran más detalles.) (Todas las cantidades se muestran en dólares canadienses a no ser que se indique lo contrario).

Lo más destacado del cuarto trimestre y a nivel anual



- La producción a nivel de Compañía para el trimestre fue de 29.505 onzas de oro

(27.759 onzas vendidas), lo que supone un aumento de un 32% en comparación con el

cuarto trimestre de 2015, que contribuyó a una producción anual registrada de 104.050

onzas de oro (102.660 onzas vendidas), con un aumento de un 6% frente a 2015, logrando

la previsión de producción revisada de alta dirección para el año.

- El rendimiento solido se vio impulsado por la producción destacada de la Island Gold

Mine de 24.086 onzas de oro (22.422 onzas comercializadas) para el trimestre, lo que

equivale a un aumento de un 70% en comparación con el cuarto trimestre de 2015, y

83.323 onzas de oro (82.273 onzas vendidas) para 2016, un aumento de un 51% frente a

2015, superando las previsiones de producción revisadas para el año.

- Richmont indicó unos ingresos del cuarto trimestre de 44,2 millones de dólares (33,1

millones de dólares estadounidenses), lo que supone un aumento de un 39% frente al

cuarto trimestre del año 2015 y unos ingresos anuales record de 168,7 millones de

dólares (127,3 millones de dólares estadounidenses), con un aumento de un 17% en

comparación con 2015.

- Los costes de activos a nivel de Compañía[1] para el trimestre fueron de 952 dólares

por onza (714 dólares estadounidenses por onza), lo que supone un descenso de un 7%

frente al cuarto trimestre de 2015 y de 908 dólares por onza (685 dólares

estadounidenses por onza) para 2016, un descenso de un 7% en comparación con 2015 y en

línea con las previsiones de costes de activos para el año.

- Los costes de activos para Island Gold Mine fueron de 826 dólares por onza (619

dólares estadounidenses por onza) para el trimestre, un descenso de un 19% frente al

cuarto trimestre de 2015 y de 779 dólares por onza (587 dólares estadounidenses por

onza) para 2016, un descenso cifrado en un 24% frente a 2015 y por debajo de las

previsiones revisadas para el año.

- Los costes de todo mantenido a nivel de Compañía[1] ("AISC") para el trimestre fueron

de 1.229 dólares por onza (922 dólares estadounidenses por onza), un descenso de un

26% en comparación al cuarto trimestre de 2015 y 1.272 dólares por onza (960 dólares

estadounidenses por onza) para 2016, un descenso de un 7% en comparación con el año

2015 y en línea con las previsiones revisadas AISC para el año.

- AISC para Island Gold Mine fue de 912 dólares por onza (683 dólares estadounidenses

por onza) para el trimestre, con un descenso de un 42% en comparación con el cuarto

trimestre de 2015 y 988 dólares por onza (745 dólares estadounidenses por onza) para

2016, un descenso de un 32% frente a 2015 y por debajo de las previsiones revisadas

para el año.

- Las ganancias para el trimestre fueron de 1,1 millones de dólares (0,8 millones de

dólares estadounidenses), o 0,02 por acción (0,01 millones de dólares estadounidenses

por acción), una mejora de 5,2 millones de dólares frente a las pérdidas del cuarto

trimestre de 2015 de 4,1 millones de dólares. Las ganancias para el año 2016 fueron de

12,5 millones de dólares (9,4 millones de dólares estadounidenses), o 0,20 dólares por

acción (0,15 dólares estadounidenses por acción), lo que supone un aumento de un 84%

frente al año 2015.

- El flujo de caja operativo[2] para el trimestre fue de 12,6 millones de dólares (9,5

millones de dólares estadounidenses), o 0,20 dólares por acción (0,15 millones de

dólares estadounidenses por acción), lo que equivale a un aumento de un 86% en

comparación con el cuarto trimestre de 2015. El flujo de caja operativo para 2016 fue

de 48,2 millones de dólares (36,4 millones de dólares estadounidenses), o 0,79 dólares

por acción (0,60 dólares estadounidenses por acción), que supone un aumento de un 14%

frente a 2015.

- Richmont terminó el año con un balance de caja destacado de 75,1 millones de dólares

(55,9 millones de dólares estadounidenses), que se espera sirva para apoyar al

completo la estrategia de crecimiento orgánico de la Corporación.

______________________________________ (1) Medida de prestaciones no-IFRS. Hace referencia al rendimiento no-IFRS evaluado y contenido en el debate y análisis administrativo de 2016. (2) Flujo de caja operativo presentado después de cambios en capital laboral no operativo.

Lo más destacado reciente a nivel empresarial



- El 2 de febrero de 2017, Richmont anunció un aumento previsto de hasta un 15% en

las previsiones de producción de nivel de Compañía de 2017 situadas entre 110.000 y

120.000 onzas de oro, incluyendo el crecimiento de producción de alta calidad de la

Island Gold Mine situado entre 87.000 y 93.000 onzas de oro. El aumento de la

producción se espera impulse un descenso de hasta un 8% en los costes de activos a

nivel de Compañía y en la Island Gold Mine.

- El 31 de enero de 2017, Richmont anunció las reservas minerales y recursos a fecha de

31 de diciembre de 2016. Las reservas minerales en la piedra angular de la Island Gold

Mine aumentaron en un 34% (netos de agotamiento) hasta las 752.200 onzas de oro, con

un grado de aumento de un 9,17 g/t oro. Los recursos inferidos aumentaron un 30% (neto

de conversión) hasta las 995.700 onzas de oro, lo que supone un grado de aumento de

10,18 g/t, a un coste de descubrimiento medio de menos de 35 dólares por onza.

- El 25 de enero de 2017, Richmont anunció el nombramiento de Rob Chausse como

responsable de finanzas con efecto desde el 20 de marzo de 2017.

- El 19 de diciembre de 2016, Richmont anunció la recepción de las modificaciones de

permiso necesarias que permiten la minería de mineral y tasa de procesamiento con un

aumento hasta una media de 1.100 toneladas al día tal y como se contempla en la

Expansion Case Preliminary Economic Assessment ("Expansion Case PEA") que está

actualmente bajo revisión.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD